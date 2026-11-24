24일 오전 전북 전주에서 도로를 달리던 시내버스에 불이 나 승객 20여명이 대피하는 사고가 발생했다. 본격적인 겨울철을 앞두고 전북 지역에서는 최근 5년간 겨울철 차량 화재의 절반 이상이 기계적·전기적 요인으로 발생한 것으로 나타나 차량 점검과 안전관리에 주의가 요구된다.

전북도소방본부 등에 따르면 이날 오전 8시46분쯤 전주시 완산구 효자동의 한 도로를 달리던 시내버스에서 불이 나 119에 의해 10여분 만에 진화됐다. 버스에 타고 있던 승객 20여명은 곧바로 차량 밖으로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다.

24일 전북 전주시 완산구 효자동의 도로를 달리던 시내버스에서 불이 나 소방 당국에 의해 10여분 만에 진화됐다. 전북소방본부 제공.

경찰과 소방 당국은 타이어에서 불이 시작됐다는 운전자 등의 신고 내용을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

전북도소방본부가 2021년부터 2025년까지 도내에서 발생한 차량 화재 1311건을 분석한 결과, 겨울철인 12월부터 이듬해 2월까지 290건(22.1%)이 발생했다. 이로 인해 1명이 숨지고 1명이 다쳤으며, 총 26억원의 재산 피해가 났다.

발화 요인은 기계적 요인이 99건(34.1%)으로 가장 많았고, 전기적 요인 65건(22.4%), 부주의 44건(15.2%) 순이었다. 기계적·전기적 요인을 합치면 164건(56.5%)으로 전체의 절반을 웃돌았다. 엔진 과열과 오일·연료 누유, 배선 손상 등 차량 내부의 이상이 주요 화재 원인으로 꼽힌다.

겨울철에는 낮은 기온으로 배터리 성능이 떨어지는 데다 히터와 열선 등 전기장치 사용이 늘어 차량 전기 계통에 부담이 커질 수 있다. 노후 차량은 배선 손상이나 부품 노후화로 화재 위험이 커질 수 있어 배터리와 전기 배선, 엔진오일, 냉각수, 연료·오일 누유 여부 등을 미리 점검해야 한다.

운행 중 타는 냄새나 연기가 나면 즉시 안전한 곳에 차량을 세우고 시동을 끈 뒤 탑승자 모두 대피해 119에 신고해야 한다. 차량용 소화기를 비치하고, 엔진룸에서 불이 났을 때는 산소 유입으로 불길이 커질 수 있으므로 보닛을 무리하게 열지 않는 것도 중요하다.

진형민 전북도소방본부장은 “겨울철 차량화재는 평소 차량 상태를 세심하게 살피고 정기적으로 점검하는 것만으로도 위험을 줄일 수 있다”며 “한파에 앞서 차량 안전점검과 소화기 비치 등 기본적인 안전수칙을 실천해 달라”고 당부했다.

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