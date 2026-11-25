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고소득·고재산 자녀가 있다는 이유로 생계급여를 받지 못하던 75세 이상 노인 가구도 앞으로는 수급 대상에 들어갈 전망이다.

정부는 생계급여에 마지막으로 남아 있던 부양의무자 기준을 2030년까지 75세 이상 노인 가구에서 단계적으로 없애는 방안을 검토하기로 했다.

앞선 24일 보건복지부에 따르면 복지부는 지난 23일 제81차 중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐 이 같은 내용을 담은 ‘제4차 기초생활보장 종합계획(2027∼2029)’을 발표했다.

◆ 자녀 도움 못 받아도…소득·재산 넘으면 탈락

생계급여 부양의무자 기준은 2021년 이후 대부분 폐지됐다. 다만 예외 규정이 남아 있다. 부양의무자의 연소득이 1억3000만원을 넘거나 일반재산이 12억원을 넘으면 여전히 수급에서 제외된다.

이 예외 기준은 지난해 연소득 1억원·일반재산 9억원에서 한 차례 올라간 것이다. 부양의무자는 생계나 주거를 달리하는 수급권자의 1촌 직계혈족과 그 배우자를 말한다.

이에 자녀에게서 실제로 도움을 받지 못하더라도 자녀의 소득·재산이 기준을 넘으면 원칙적으로 생계급여를 받을 수 없는 구조였다.

정부는 계획에서 “수급자 중 장애·고령 등으로 자립이 어려운 근로취약계층 및 과중한 부양 부담을 진 부양의무자 등을 고려한 기준 개선 필요”라고 진단했다.

◆ 중증장애인 가구 먼저, 75세 이상은 2030년까지

정부는 근로취약계층을 대상으로 고소득·고재산 부양의무자 예외 규정을 삭제해 부양의무자 기준을 단계적으로 없앤다. 먼저 내년 하반기 중증장애인이 포함된 가구부터 생계·의료급여의 부양의무자 예외 기준을 전면 폐지한다.

복지부는 이를 통해 부양의무자 기준 때문에 수급을 받지 못했던 2만가구가 추가로 혜택을 받을 것으로 기대했다.

이어 초고령·독거 등 부양 필요도를 고려해 2030년까지 75세 이상 노인 가구에 대한 기준을 단계적으로 폐지하는 방안을 검토한다. 2029년에는 기준 폐지 효과를 분석해 그 밖의 가구에 대한 부양의무자 소득·재산 기준을 추가로 완화하는 방안도 함께 검토한다.

생계급여와 같은 ‘연소득 1억3000만원·일반재산 12억원 초과’ 기준으로 바꾸면 돌봄이 필요한 노인 가구의 의료급여 문턱이 낮아진다.

이밖에 수급 문턱 자체도 넓혀 현재 기준 중위소득의 32%인 생계급여 선정기준을 2028년부터 매년 1%포인트씩 올려 2030년 35%까지 높인다. 내년 생계급여 최대 지급액은 1인 가구 월 87만5533원, 4인 가구 월 221만7563원이다.

◆ 일할 수 있는 60대라면 ‘시니어 인턴십’부터

이번 계획이 일하기 어려운 고령층의 급여 문턱을 낮추는 쪽이라면, 정년 이후에도 일을 이어가려는 60대에게는 재취업이 노후 소득을 메우는 다른 길이다. 재취업이 목표라면 시니어 인턴십을 먼저 검토할 만하다.

시니어 인턴십(현장실습 훈련 지원사업)은 60세 이상을 고용하는 기업에 정부가 인건비 일부를 지원해 계속고용으로 이어지도록 하는 사업이다.

인턴으로 기업 현장에서 직무를 수행한 뒤 정식 채용이나 계속고용으로 넘어가는 구조라, 활동비를 받는 일자리와는 성격이 다르다.

한국노인인력개발원 안내에 따르면 참여 기업은 입사일부터 3개월 동안 1인당 월 급여의 50%를 월 40만원 한도에서 지원받는다. 인턴이 끝난 뒤 6개월 이상 계속고용 계약을 맺으면 3개월간 월 급여의 50%를 월 50만원 한도에서 다시 받는다.

참여자는 개발원이나 수행기관의 교육을 이수해야 하고, 정부·지방자치단체 재정지원 일자리에 참여하고 있으면 신청할 수 없다.

과거 경력이나 기술을 다시 쓰려 하고, 정해진 근무시간과 업무 책임을 감당할 수 있으며, 인턴 뒤 계속 근무를 바란다면 이 경로가 맞다. 모집 공고는 고용24와 한국노인인력개발원, 거주지 동 주민센터에서 확인할 수 있다.

◆ 경력 있다면 역량활용형·취업형도 함께

경력과 기술이 있다면 시니어 인턴십 외에 다른 노인일자리 사업과 민간기업 채용도 함께 살펴볼 만하다. 복지부는 올해 노인일자리를 역대 최대인 115만2000개 제공하며, 이 가운데 경험과 역량을 활용하는 노인역량활용형이 19만7000개다.

취업·창업형 일자리 24만6000개는 연중 상시 모집한다. 노인일자리는 수행기관을 찾아가거나 ‘노인일자리 여기’ 누리집에서 신청할 수 있다.

시니어 인턴십도 채용 여부와 근무시간·임금·계약 기간·계속고용 여부는 기업마다 다르다. 공공 재원 일자리 역시 세부 기준과 모집 인원이 지방자치단체와 수행기관에 따라 달라질 수 있다.

한편 정부는 이번 계획에서 일해서 늘어난 소득이 곧바로 지원 중단으로 이어지지 않도록 하는 방안도 내놨다.

취업 등으로 소득이 늘어 선정기준을 넘더라도 일정 기간(예: 3년) 의료급여 자격을 유지하는 ‘자립이행 특례’ 도입을 검토하고, 청년처럼 자활 가능성이 높은 대상에 먼저 시범 적용하는 방안을 살핀다.

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