6·3 지방선거 당시 불거진 전화식 경북 성주군수 친인척 및 지인의 위장전입 의혹과 관련해 관련자 6명이 송치됐다.

24일 경찰 등에 따르면 전날 위장전입 의혹과 관련해 6명이 공직선거법 위반 등의 혐의로 공소청에 송치됐다.

경찰에 따르면 전날 위장전입 의혹과 관련해 6명이 공직선거법 위반 등의 혐의로 공소청에 송치했다고 밝혔다. 사진은 경찰 마크.

이들 가운데 4명은 전 군수의 주택에, 2명은 전 군수 지인의 공장에 각각 주소를 허위로 옮긴 의혹을 받고 있다.

경찰은 6·3 지방선거 당시 전 군수의 친인척과 지인의 위장전입 의혹 고발장을 접수해 수사를 이어왔다. 고발장에는 지방선거를 앞두고 전 군수 친인척 A씨를 포함한 8명이 전 군수 소유 주택 등에 허위로 주소지를 이전했다는 내용이 담겼다. 당초 고발 대상에 올랐던 8명 가운데 2명은 혐의가 없다고 판단해 6명만 송치했다.

경찰은 지난 17일에는 공직선거법 및 주민등록법 위반 혐의로 압수수색 영장을 발부받아 전 군수의 개인 휴대전화 1대를 압수했다. 전 군수는 무소속으로 6·3 지방선거에 출마해 경쟁 후보를 46표 차로 꺾고 당선됐다.

경찰 관계자는 “공소청에 송치된 사건으로 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

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