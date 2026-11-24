6·3 지방선거 당시 불거진 전화식 경북 성주군수 친인척 및 지인의 위장전입 의혹과 관련해 관련자 6명이 송치됐다.
24일 경찰 등에 따르면 전날 위장전입 의혹과 관련해 6명이 공직선거법 위반 등의 혐의로 공소청에 송치됐다.
이들 가운데 4명은 전 군수의 주택에, 2명은 전 군수 지인의 공장에 각각 주소를 허위로 옮긴 의혹을 받고 있다.
경찰은 6·3 지방선거 당시 전 군수의 친인척과 지인의 위장전입 의혹 고발장을 접수해 수사를 이어왔다. 고발장에는 지방선거를 앞두고 전 군수 친인척 A씨를 포함한 8명이 전 군수 소유 주택 등에 허위로 주소지를 이전했다는 내용이 담겼다. 당초 고발 대상에 올랐던 8명 가운데 2명은 혐의가 없다고 판단해 6명만 송치했다.
경찰은 지난 17일에는 공직선거법 및 주민등록법 위반 혐의로 압수수색 영장을 발부받아 전 군수의 개인 휴대전화 1대를 압수했다. 전 군수는 무소속으로 6·3 지방선거에 출마해 경쟁 후보를 46표 차로 꺾고 당선됐다.
경찰 관계자는 “공소청에 송치된 사건으로 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.
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