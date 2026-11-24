한국에서 전체 황색포도알균 감염 가운데 항생제 내성균인 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 감염이 차지하는 비중이 40%를 넘어 높은 수준이라는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

한국에서 발생한 전체 황색포도알균 감염 가운데 항생제 내성균인 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA)이 차지하는 비중이 43.4%로 나타났다. 세계적으로도 여전히 높은 수준이다.

최근 10년간 주요 국가에서 MRSA 발생이 감소하는 추세를 보이는 가운데 국가와 지역에 따라 감염 비중의 격차도 큰 것으로 분석됐다.

24일 한림대학교성심병원에 따르면 김양수 감염내과 교수는 세계 각국 연구진과 공동으로 MRSA의 국가별 발생 격차와 주요 특성을 분석해 이 같은 결과를 발표했다.

MRSA는 일반적인 페니실린이나 세팔로스포린 계열 항생제에 내성을 보여 치료가 어려운 세균으로, 이른바 ‘슈퍼박테리아’로 불린다. 2021년에는 전 세계에서 13만명 이상이 MRSA 감염으로 사망한 것으로 추정된다.

논문에 따르면 국가별 MRSA 비중은 상당한 차이를 보였다. 북유럽 국가에서는 전체 황색포도알균 감염 가운데 MRSA가 차지하는 비율이 5% 미만이었지만, 남유럽 일부 지역에서는 45%를 넘었다. 아프리카와 중동, 남아시아 일부 지역에서는 MRSA 비율이 50%를 초과했다.

한국의 경우 2025년 기준 MRSA 비중은 43.4%로 집계됐다. 2016년 53.5%와 비교하면 낮아졌지만, 세계적으로는 여전히 높은 수준이다.

주요 국가에서는 지속적인 항생제 내성 감시와 감염관리 정책 등을 바탕으로 MRSA 발생이 감소하는 추세다. 미국의 MRSA 혈류감염 발생률은 2005~2016년 최대 74% 감소했으며, 독일에서도 2017~2023년 발생률이 절반 수준으로 줄었다.

아시아에서는 일본이 2011~2023년 감소세를 보였고, 중국도 2005~2017년 MRSA 감염 비율이 거의 절반으로 낮아졌다. 반면 아시아 일부 저소득·중소득 국가에서는 2000년 이후 MRSA 감염 비율이 오히려 증가한 것으로 나타났다.

연구진은 국가와 지역별 MRSA 발생 특성에 맞춘 감염 예방·관리 전략이 필요하다고 강조했다. 일률적인 감염관리 방식보다 각 지역의 유행 수준과 의료환경을 고려한 대응이 중요하다는 설명이다.

김 교수는 “국내에서도 MRSA의 발생 양상과 주요 유행 균주를 지속적으로 감시하고, 의료기관별 특성에 맞는 감염 예방과 치료 전략을 발전시켜야 한다”고 말했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 리뷰스 디지즈 프라이머스’(Nature Reviews Disease Primers)에 게재됐다.

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