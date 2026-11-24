대전 유성구의 독창적이고 참신한 홍보영상이 호평을 받고 있다.

유성구는 자체 홍보영상이 ‘2026 올해의 사회관계망서비스(SNS) 유튜브 부문 최우수상’과 ‘제3회 대한민국 지자체 홍보대상’ 정책·행정혁신분야 대상을 잇따라 수상했다고 24일 밝혔다.

정용래 유성구청장(앞줄 가운데)과 ‘홍보스타’ 직원들이 ‘2026 올해의 SNS’ 유튜브 부문 최우수상과 ‘대한민국 지자체 홍보대상’ 대상을 받고 기념촬영을 하고 있다. 유성구 제공

SNS 유튜브 부문 최우수상은 지난해에 이어 2년 연속 상을 받았다.

대한민국 지자체 홍보대상 수상작인 ‘유성구에 레슬링팀이 있습니다’는 유성구청 소속 레슬링팀의 이야기를 담았다. 올해 9월 일본 아이치현 등에서 열린 제20회 아시안게임 출전을 앞두고 선수들의 이야기와 도전 과정을 영상으로 그려냈다. 선수들이 직접 촬영한 일상기록 영상에 정용래 유성구청장이 직접 내레이션을 했다. 영상은 유성구 홍보정보과 직원들이 기획부터 촬영·편집까지 모두 도맡았다.

유성구의 홍보 영상은 행정 정보 전달을 넘어 지역의 정책과 사람, 일상의 이야기를 다양한 영상으로 재해석해 차별화된 홍보기획력을 보여줬다는 점에서 높은 평가를 받았다.

올해는 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용하는 등 새로운 표현 방식을 시도해 공공홍보 콘텐츠의 영역을 넓혔다는 점도 인정받았다.

정 구청장은 “유성구의 콘텐츠 기획력과 완성도, 차별화된 스토리텔링 등 홍보분야에서 경쟁력을 전국적으로 인정받았다”며 “앞으로도 다양한 디지털 콘텐츠로 유성구의 매력을 알리고 주민과 소통하겠다”고 말했다.

유성구는 지난해부터 공무원 홍보 서포터스 ‘홍보스타’를 운영하며 지역 소식을 전하고 있다. 공직자 12명이 직접 일상기록 영상을 찍고 지역 축제 홍보영상 등에 출연하면서 시민과의 직접 소통에 나서고 있다.

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