검은 브리오슈 번 사이로 선명한 초록색 소스가 삐져나온다. 호기심과 경계심을 보는 이에게 동시에 일으킨다.

KFC가 영화 ‘어벤져스: 둠스데이’ 속 악당 닥터 둠을 콘셉트로 지난 10일 내놓은 ‘둠징거버거’다.

KFC가 영화 ‘어벤져스: 둠스데이’ 속 악당 닥터 둠을 콘셉트로 지난 10일 내놓은 ‘둠징거버거’. 김동환 기자

최근 서울 시내의 한 매장에서 메뉴를 받아 들고 먹는 동안 호기심 가득한 옆 테이블 손님의 시선마저 느껴졌다.

제품의 첫인상은 초록색 소스가 더해진 이유에서인지 다소 위압적이다.

하지만 막상 한입 베어 물면 예상과는 다른 맛이 입 안에서 펼쳐진다. 낯선 외형과 달리 익숙한 징거버거의 맛이 살아 있다.

보는 이에 따라 형광빛도 느낀다는 초록색의 ‘둠할라피뇨소스’는 할라피뇨와 청양고추를 활용해 매콤함과 톡 쏘는 향이 동시에 입안을 감돈다.

지나치게 맵거나 자극적인 수준은 아니어서 매운 음식을 잘 먹지 못하는 사람도 크게 부담을 느낄 정도는 아니다.

오히려 빵이 역할이 더 커 보였다. 시각적으로는 햄버거용으로 낯설었지만 맛으로는 기존 징거버거의 익숙함을 유지하는 데 한몫한 듯했다.

소스의 매콤함이 두드러지는 가운데 빵과 치킨 패티가 이를 적절히 받쳐주면서 전체적인 맛의 균형을 잡았다.

다만, 소스가 얼마나 들어가느냐에 따라 매운맛의 정도와 제품 인상은 달라질 수 있을 듯하다.

KFC가 영화 ‘어벤져스: 둠스데이’ 속 악당 닥터 둠을 콘셉트로 지난 10일 내놓은 ‘둠징거버거’ 세트의 감자튀김. 김동환 기자

세트에 포함된 감자튀김도 케첩이 아닌 버거와 같은 소스를 적용했다.

매콤함이 감자튀김의 기름진 맛을 잡아주는 듯하지만, 감자튀김 자체의 맛을 높인 편은 아니어서 이른바 ‘감튀 러버’라면 맛이 아쉬울 것으로 보인다.

제품에 대한 호기심 유발의 효과인지 KFC의 둠징거와 둠트리플다운은 출시 열흘도 되기 전에 누적 판매량 20만개를 넘어섰다.

둠 시리즈 5종은 내년 1월4일까지 일부 특수 매장을 제외한 전국 KFC 매장에서 한정 판매된다.

버거킹이 글로벌 첫 플래그십 스토어인 서울 성동구 성수동 ‘플레임그라운드(Flameground by BURGER KING)’에서 와퍼를 초콜릿과 디저트 재료로 새롭게 해석한 ‘초콜릿 와퍼’를 선보였다. 버거킹 제공

최근 패스트푸드 업계에서는 익숙함의 공식을 비트는 시도가 이어지고 있다.

버거킹은 초콜릿을 활용해 대표 메뉴 와퍼를 디저트로 재해석한 ‘초콜릿 와퍼’를 선보였다.

초콜릿 번 사이에 브라우니를 패티처럼 넣고 토마토와 양파는 젤리로, 양상추와 피클은 초콜릿으로 구현했다.

8년 전 만우절 콘텐츠로 공개했던 가상의 메뉴의 실제 제품 탄생이다.

이 제품은 지난 19일부터 서울 성동구 성수동의 플래그십 스토어 플레임그라운드에서 선보이고 있다.

지난달 27일 서울 성동구 성수동 R&D센터에서 모델들이 신세계푸드의 노브랜드 버거가 쓱데이를 기념해 선보인 ‘진짜 비빔밥 버거'를 소개하고 있다. 뉴시스

노브랜드 버거도 비빔밥을 패티로 활용한 ‘진짜 비빔밥 버거’를 출시했다.

가루쌀을 활용한 라이스 브리오슈 번과 김 페스토 소스까지 더해 한국적인 맛을 살렸다.

이들 제품은 저마다 구현 방식은 다르지만 소비자의 호기심을 자극한다는 공통점이 있다.

KFC는 영화 캐릭터의 색채를 음식에 입혔고, 버거킹은 햄버거의 재료를 디저트로 바꿨으며, 노브랜드 버거는 한국 음식을 햄버거라는 익숙한 틀에 담았다.

서울 시내의 한 KFC 매장 외부에 둠 시리즈 제품 광고가 붙어 있다. 김동환 기자

업계의 시도는 커지는 햄버거 시장에서 소비자의 선택을 받기 위한 차별화 전략과도 맞닿아 있다.

시장조사업체 유로모니터에 따르면 국내 햄버거 시장 규모는 2015년 약 2조3000억원에서 지난해 약 5조원으로 두 배 이상 성장했다.

1인 가구 증가와 배달 문화 확산 속에 햄버거가 혼자서도 간편하게 즐길 수 있는 한 끼 식사로 자리 잡으면서 시장도 확대된 것으로 분석된다.

시장이 커진 만큼 업체 간 경쟁도 치열하게 이어지고 있다.

기존 인기 메뉴와 가격 경쟁력만으로 소비자의 관심을 붙잡기 어려운 상황에서 독특한 재료와 색상, 협업을 앞세운 신제품은 브랜드를 알리고 신규 수요를 끌어내는 수단이 될 수 있다.

여기에 사회관계망서비스(SNS)를 통한 음식 사진과 시식 후기의 공유가 활발해진 점도 이색 메뉴 경쟁에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

맛뿐 아니라 시각적인 독특함까지 갖춘 메뉴는 소비자의 호기심을 자극하는 동시에 온라인상에서 자발적인 홍보 효과를 기대할 수도 있다.

KFC가 영화 ‘어벤져스: 둠스데이’ 속 악당 닥터 둠을 콘셉트로 지난 10일 내놓은 ‘둠징거버거’ 세트. 김동환 기자

다만, 한 번의 호기심으로 인한 구매가 지속적인 소비로 이어지는지는 별개의 문제다.

파격적인 색깔과 조합이 첫 구매를 이끌 수는 있지만 소비자가 다시 같은 제품을 찾게 만드는 것은 맛과 완성도다.

온라인에서도 둠징거버거 등을 둘러싼 소비자 반응은 엇갈린다.

검은색 빵과 형광빛 초록색 소스가 식욕을 떨어뜨린다는 반응이 있는가 하면, 실제 먹어보니 예상보다 맵지 않고 익숙한 맛이라는 평가도 나온다.

한 온라인 커뮤니티 이용자는 둠징거를 먹은 뒤 할라피뇨 특유의 새콤하고 매콤한 맛이 잘 어울린다며 재구매 의사를 밝히기도 했다.

둠트리플다운을 두고는 강렬한 색감과 달고 느끼한 맛 때문에 한 개를 모두 먹기 부담스럽다는 후기도 눈에 띈다.

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