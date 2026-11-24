2005년부터 2021년까지 16년간 이른바 ‘무티(Mutti·엄마) 리더십’으로 독일을 이끈 앙겔라 메르켈(72) 전 총리에게도 약점은 있다. 재임 중 러시아와 너무 친하게 지내는 바람에 러시아·우크라이나 전쟁을 막지 못했다는 것이다. 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침략 후 독일 안팎에서 ‘메르켈 책임론’이 꾸준히 제기되는 가운데 이번에는 메르켈과 같은 기독민주당(CDU) 소속의 현직 독일 총리도 메르켈 비판에 가세했다.

23일(현지시간) dpa 통신에 따르면 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 베를린을 방문한 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담한 뒤 공동 기자회견에 나섰다. 이 자리에서 메르츠는 “우리는 2008년 나토 정상회의에서 우크라이나를 받아들이자는 미국의 제안을 따르지 않은 것이 실수였음을 깨닫고 있다”고 한탄했다. 이어 “우크라이나가 나토 회원국이 됐다면 아마 이 전쟁을 막을 수 있었을 것”이라고 후회했다.

앙겔라 메르켈 전 독일 총리. 2005년부터 2021년까지 16년간 집권하며 이른바 ‘무티(엄마) 리더십’으로 독일인들의 큰 사랑을 받았다. 세계일보 자료사진

2008년 나토 정상회의는 루마니아 수도 부쿠레슈티에서 열렸다. 당시 나토의 맹주에 해당하는 미국 조지 W 부시 행정부는 우크라이나의 나토 가입을 제안했다. 하지만 독일과 프랑스, 특히 독일 정부의 완강한 반대로 이는 성사되지 못했다. 당시 니콜라 사르코지 프랑스 대통령과 힘을 합쳐 우크라이나의 나토 가입을 가로막은 이가 바로 메르켈이다.

결국 변변한 동맹국 하나 없이 홀로 러시아의 위협 앞에 노출된 우크라이나는 심각한 안보 위기를 맞았다. 러시아·우크라이나 전쟁 발발 후 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 “메르켈을 불러 러시아 침공의 참상을 직접 보게 하고 싶다”며 강한 분노를 표출한 것은 그 때문이다. 독일 정가에서도 메르켈을 겨냥해 “우크라이나의 나토 가입에 반대하고 러시아 에너지 자원에 대한 독일의 의존도를 높여 전쟁을 막지 못했다”는 날선 비판이 쏟아졌다.

메르켈도 가만히 있진 않았다. 2014년 우크라이나의 나토 가입에 반대한 것에 대해 메르켈은 “당시 우크라이나는 민주적으로 미성숙했다”는 이유를 들었다. 나토 회원국이 될 자격이 부족했다는 뜻이다. 그는 “우크라이나의 나토 가입이 이뤄졌다면 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 즉각 전쟁을 선포했을 것”이라고도 했다. 그러면서 “외교라는 것은 성공하지 못했다고 해서 잘못된 것이 아니다”라며 “자책하지 않는다”고 꿋꿋한 태도를 유지했다.

2018년 5월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)이 러시아·독일 정상회담에 앞서 당시 앙겔라 메르켈 독일 총리한테 꽃다발을 건네고 있다. 메르켈은 “재임 중 러시아와 너무 친하게 지내는 바람에 러시아·우크라이나 전쟁을 막지 못했다”는 비판을 받고 있다. 연합뉴스

이번 메르츠의 메르켈 비판은 두 사람의 오랜 라이벌 관계도 영향을 미친 것으로 보인다. 1980년대 CDU에서 정치 활동을 시작한 메르츠는, 동독 출신으로 1990년대 초 동·서독 통일 이후에야 CDU에 발을 내디딘 메르켈의 ‘선배’다. 둘은 2002년 CDU 하원 원내대표 자리를 놓고 경쟁했는데, 뜻밖에도 ‘후배’ 메르켈이 이겼다. 그때부터 승승장구하기 시작한 메르켈은 결국 2005년 총리에 올랐다. 반면 메르츠는 비주류의 설움을 톡톡히 맛보다가 2009년 정계에서 은퇴했다.

2018년 메르켈은 3년 뒤인 2021년 9월로 예정된 총선 후 총리를 그만두고 CDU 대표에서도 물러나겠다고 발표했다. 그러자 메르츠는 즉각 정계 복귀를 선언하고 CDU 당권 경쟁에 뛰어들었다. 2021년 CDU 대표 선거에서 ‘메르켈 시대와의 결별’을 내세워 당선된 메르츠는 2025년 CDU가 총선 승리를 거두며 마침내 대망의 총리 자리를 차지했다.

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