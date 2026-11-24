사진=에어큐브 제공

AI 사이버보안 기업 에어큐브(AirCUVE, 대표 김유진)가 지난 11월 17일부터 18일까지 태국 방콕에서 현지 파트너사 블루지브라(BlueZebra)와 공동으로 '글로벌 인증·보안 세미나'를 개최했다. 에어큐브는 이번 행사에서 'V-FRONT'의 하드웨어 기반 패스키 인증과 'ByFRONT'의 사용자 신원 기반 접근통제 기술을 소개하고 관련 기술을 시연했다.

이번 세미나는 AI 기반 피싱과 계정 탈취 등 사이버 위협에 대응하기 위한 인증·보안 기술을 공유하고 현지 파트너 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 태국 공군·해군 등 군 기관과 공항 관련 기관, 정부·공공기관 및 민간 기업 관계자들이 참석했다.

에어큐브는 통합 인증 플랫폼 'V-FRONT'를 중심으로 비밀번호 없는 인증(Passwordless)과 피싱 저항 인증 전략을 소개하고, 하드웨어 기반 패스키(Passkey) 인증을 시연했다. V-FRONT는 MFA·ICAM·SSO를 통합한 FIDO 기반 인증 플랫폼으로, 하드웨어 및 생체 인증을 지원한다. 국제 공통평가기준(CC) 인증(PP 준수)을 획득했으며, AWS Marketplace를 통해 SaaS 형태로도 제공된다.

네트워크 접근통제 솔루션 'ByFRONT'의 AI Agentic 기술과 AI 기반 SDN 솔루션도 소개했다. 사용자의 인증 이후에도 접속 단말과 위치, 행위 등을 지속적으로 확인하고 비정상 접근이 감지되면 네트워크 접근 권한을 조정하는 방식이다. 에어큐브는 사용자 인증과 네트워크 접근통제를 연계하는 방식을 소개했다.

에어큐브는 현재 블루지브라와 태국 군 기관을 대상으로 기술 검증(PoC)을 협의 중이다. 이번 세미나 이후 후속 미팅을 이어가고 동남아시아 시장 진출을 추진할 계획이다.

에어큐브 기술총괄 오학진 상무는 “AI를 악용한 피싱과 계정 탈취가 고도화되면서 비밀번호 기반 인증만으로는 한계가 분명해지고 있다”며 “블루지브라와 함께 FIDO 기반 패스키 인증과 사용자 신원 기반 접근통제 기술을 제공해 태국 국방·공공 고객의 인증·보안 환경 고도화를 지원하겠다”고 말했다.

에어큐브는 2002년 창립한 AI 사이버보안 기업으로, 약 1,300개 고객사에 인증·보안 솔루션을 공급해 왔다. 유무선 통합인증, SDN 통합관리, IAM/MFA 등 관련 솔루션을 보유하고 있다.

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