‘좀비담배’로 불리는 신종 마약을 태국서 밀반입하려한 30대 여성이 세관에 적발됐다.

인천공항세관은 태국에서 신종 마약류인 ‘에토미데이트’를 몰래 들여오려 한 A(35)씨를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 송치했다고 24일 밝혔다.

적발된 액상 에토미데이트와 전자담배 카트리지. 관세청 제공

에토미데이트는 전신마취제로 사용되는 약물로 최근 해외에서 전자담배 형태의 제품이 확산되면서 일명 ‘좀비담배’, ‘우주오일’ 등으로 불리고 있다. 이른바 ‘롤스로이스 사건’의 피의자가 투약한 약물로 알려지면서 사회적 관심을 끌었다.

A씨는 지난 8월 22일 태국에서 액상 에토미데이트 65.26g을 렌즈 세척액 용기에 숨겨 전자담배 액상 카트리지 케이스 44개와 함께 인천국제공항을 통해 몰래 들여오려 한 혐의를 받고 있다.

인천공항세관 수사팀은 에토미데이트 밀반입이 의심되는 여행자를 선별하기 위해 여행자 휴대품으로 유치된 성분 미상의 전자담배 유치 내역과 엑스레이(X-Ray) 판독 영상을 면밀히 분석해 적발했다.

이와 함께 인천공항세관은 에토미데이트의 국내유입을 선제적으로 차단하기 위해 전용 검사키트를 자체 개발해 통관 현장에서 적극 사용 중이다.

앞서 세관은 지난해 8월 에토미데이트의 마약류 지정이 공포되자 법 시행 전부터 선제적으로 기술개발에 도입해 같은 해 12월 개발완료와 동시에 현장보급을 마쳤다.

남창훈 인천공항세관 조사국장은 “이번 사건은 해외에서 확산되는 신종 마약류의 국내 유입 위험을 사전에 포착하고, 자체 정보분석 역량을 활용해 실제 밀수사범 검거와 구속 송치까지 연결했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.

남 국장은 또 “우범정보 분석을 고도화하고 과학적 검사 수단을 지속적으로 확충해 마약류의 국내 유입을 철저히 차단하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지