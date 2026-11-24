한국프로축구연맹(총재 권오갑)의 사회공헌재단 K리그어시스트와 전북 현대가 최철순의 유니폼 기부로 마련한 수익금을 장애인 체육인들의 축구 경기 관람에 사용했다. 선수의 소장품 기부가 팬들의 참여를 거쳐 지역 장애인 체육인들에게 경기장 나들이라는 특별한 경험으로 이어졌다.

한국프로축구연맹(총재 권오갑)의 사회공헌재단 K리그어시스트와 전북 현대는 지난 21일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 36라운드 전북과 FC서울의 경기에 홍성군장애인체육회와 전북특별자치도장애인체육회 소속 선수 및 관계자 41명을 초청했다고 밝혔다. 한국프로축구연맹 제공

K리그어시스트와 전북은 지난 21일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 36라운드 전북과 FC서울의 경기에 홍성군장애인체육회와 전북특별자치도장애인체육회 소속 선수 및 관계자 41명을 초청했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 전북에서 20년간 활약한 원클럽맨 최철순의 유니폼 기부 경매 수익금으로 마련됐다. 전북특별자치도장애인체육회 홍보대사이기도 한 최철순은 지난 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다. 올해부터는 전북 선수지원팀에서 유소년 담당 매니저로 활동하며 구단과 인연을 이어가고 있다.

앞서 지난 3월 진행된 경매에는 최철순이 직접 착용했던 2016시즌 전북 유니폼과 2023년 쿠팡플레이 시리즈 당시 파리 생제르맹(PSG)의 레이빈 쿠르자와와 교환한 유니폼 등 2벌이 출품됐다. 두 유니폼은 팬들의 관심 속에 약 230만원의 수익을 올렸다. 경매 수익금은 이번 장애인 체육인 초청 행사에 사용됐다.

초청된 참가자들은 전북과 서울의 경기를 현장에서 관람하며 프로축구의 열기를 함께했다. 경기 종료 후에는 최철순이 직접 그라운드에서 참가자들을 만나 인사를 나누고 단체 사진을 촬영했다. 자신의 유니폼이 장애인 체육인들의 경기장 관람 기회로 이어진 만큼 참가자들에게 응원과 격려의 뜻도 전했다.

K리그어시스트는 축구를 통해 사회적 가치를 실현하고 누구나 차별 없이 축구를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 이동약자의 경기장 접근성을 높이기 위한 안내지도 ‘모두의 축구장’, 발달장애인과 비장애인이 함께하는 축구대회 ‘PlayONE CUP’, 시각장애인의 경기 관람을 지원하는 ‘얼라이브 캐스트’ 등이 대표적이다.

한국프로축구연맹과 K리그어시스트는 앞으로도 선수와 구단, 지역사회와 협력해 축구 관람의 문턱을 낮추고 더 많은 사람이 경기장에서 축구의 즐거움을 누릴 수 있도록 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.

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