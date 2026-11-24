제주에서 실종된 중학생이 하루 만에 숨진 채 발견됐다. 유족이 해당 학생이 수년간 학교폭력에 시달렸다고 주장하며 진정서를 제출해 경찰이 수사에 나섰다.

24일 제주경찰청과 제주해양경찰서 등에 따르면 도내 한 중학교 3학년에 재학 중인 A군의 가족은 지난 20일 오후 10시16분쯤 A군과 연락이 닿지 않는다며 경찰에 실종 신고를 했다.

제주에서 최근 졸업을 앞둔 중학교 3학년생이 학교 폭력에 시달리다 숨졌다는 주장이 제기돼 경찰이 사실관계 확인에 나섰다. KBS제주 보도화면 캡처

경찰은 A군의 마지막 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상을 토대로 수색에 나섰다. A군은 실종 신고 다음 날인 21일 오후 3시쯤 제주시 해안가에서 숨진 채 발견됐다.

A군은 실종 당일 친구에게 입시와 주변인과의 관계 등으로 오랜 기간 심적 고통을 겪어왔다는 취지의 메시지를 보낸 것으로 전해졌다.

유족은 A군이 친구들과 주고받은 사회관계망서비스(SNS) 메시지 등을 근거로 학교폭력 피해 의혹을 제기했다.

A군의 부모는 “A군이 수년간 특정 학생들에게 괴롭힘 등 학교폭력을 당해 정신적으로 힘들어했다”고 주장했다.

이어 “지난해에는 폭력을 당해 병원 치료를 받았다”며 “당시 A군이 보복을 우려해 학교폭력대책심의위원회가 열리지 않게 해달라고 부탁해 학교폭력 신고를 하지 않았다”고 설명했다.

유족이 공개한 카카오톡 대화에는 A군이 지인에게 목이 졸렸다가 학교 안전지킴이의 도움을 받았다는 내용도 담겼다. 당시 A군은 상대방이 먼저 시비를 걸었고 자신이 도발하자 목을 졸랐다는 취지로 친구에게 설명했다.

A군의 마지막 모습이 담긴 폐쇄회로(CC) TV 영상 화면. KBS제주 보도화면 캡처

유족은 학교폭력 피해 의혹을 규명해 달라며 제주동부경찰서에 진정서를 제출했다. 경찰은 A군의 부모를 우선 조사하고 휴대전화 내역 등을 토대로 학교폭력 피해 여부와 정확한 사망 경위를 파악할 방침이다.

제주도교육청은 학교 내 괴롭힘과 관련해 아직 확인된 특이 사항은 없다며 향후 경찰 조사 결과에 따라 필요한 조치를 하겠다는 입장을 밝혔다.

유족은 장례 절차를 마친 뒤 관련 학생들과 학교를 상대로 법적 대응을 검토할 계획이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화(109) 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다. 본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지