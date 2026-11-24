제주도는 드론과 인공지능(AI)으로 한라산 탐방로와 위험지역을 살피는 공공안전 서비스 실증을 완료했다고 24일 밝혔다. 드론 영상 분석과 관제, 현장 대응을 연계해 탐방객 안전관리와 자연환경 보호에 활용할 수 있음을 확인했다.

이번 실증은 국토교통부 ‘드론 실증도시 구축사업’의 하나로 추진했다. 제주도와 한라산국립공원관리소는 지난해부터 드론 운용 방안을 함께 논의하고, 올해 탐방로 안전관리와 비탐방로 감시, 통신 기반 구축에 협력했다.

지난 8일에는 윗세오름 일대 드론 순찰 중 지정 탐방로를 벗어나 자연보호구역에서 사진을 촬영하던 외국인 관광객을 확인해 현장에서 계도했다.

인공지능이 드론 영상을 실시간으로 분석해 위험 징후를 관제시스템에 전달하고, 한라산국립공원 관계자가 현장 상황을 재확인해 후속 조치했다.

드론으로 넓은 산악 지역을 살피면서 지상 순찰만으로 확인하기 어려운 상황을 파악하고 현장 대응으로 연결한 사례다.

올해 실증은 어리목·영실·관음사·성판악 등 주요 탐방로 4곳의 안전관리와 장구목·큰두레왓 등 비탐방로 위험지역 감시를 수행하고, 드론 운용에 필요한 통신 기반도 마련했다.

탐방로 안전관리 101회, 비탐방로 사고 예방 순찰 100회를 실시했다. 주요 탐방로 4곳에는 드론이 비행하는 상공의 통신 상태를 정리한 ‘상공 통신망 품질지도’를 구축했다.

이와 함께 원격 비행 관광도 200회 운영해 당초 목표의 두 배를 달성했다.

제주도는 실증 성과를 바탕으로 무인 드론 운용 거점과 제주도 드론 통합 관제센터, 인공지능 분석 시스템을 연계한 공공안전 서비스를 확대할 계획이다.

어리목과 윗세오름 일대를 중심으로 원격 자동 출동과 반복 순찰, 야간 인공지능 드론 안전 감시를 단계적으로 확대해 안전관리의 사각지대를 줄여나갈 방침이다.

장철원 제주도 미래산업국장은 “이번 실증은 제주도와 한라산국립공원관리소가 함께 준비해 온 드론·인공지능 기술이 탐방객 안전관리와 자연환경 보호에 실제로 활용될 수 있음을 확인한 성과”라며 “첨단 기술을 적용해 도민과 관광객이 체감할 수 있는 공공서비스로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

한라산 드론 실증 모습. 제주도 제공

한편 제주도는 2023년부터 가파도·마라도·비양도 등 부속섬에서 드론 배송 서비스를 고도화하며 생활·응급의료 분야로 활용 범위를 넓히고 있다.

올해는 서귀포시 서부보건소와 연계해 의료 물품 수송과 폐의약품 회수 운송을 실증했다. 지난 7월에는 악천후로 선박과 헬기 운항이 어려운 가파도에 긴급 의약품을 드론으로 전달했다.

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