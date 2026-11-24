부산의 한 빌라에서 70대 남성이 이웃 부부에게 흉기를 휘둘러 70대 아내가 숨지고, 남편이 크게 다쳤다. 경찰은 평소 이웃 간 불화가 범행으로 이어진 것으로 보고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

24일 부산 서부경찰서에 따르면 전날 오후 7시18분쯤 부산 서구 남부민동의 한 빌라에서 70대 A씨가 이웃인 70대 여성 B씨와 80대 남편 C씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.

A씨가 휘두른 흉기에 B씨가 가슴 부위를 찔려 심폐소생술 등 응급처치를 받았으나 숨졌고, 남편 C씨도 흉기에 찔려 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 지역경찰과 형사 인력을 투입해 범행 현장에서 A씨를 살인 및 살인미수 혐의로 현행범 체포했다. 경찰은 평소 A씨와 피해자 부부가 불화를 겪었던 것으로 보고 있다. 다만 층간소음 문제로 인한 범행은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 구체적인 갈등 원인과 범행 동기 및 추가 피해 경위 등을 조사한 뒤, A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.

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