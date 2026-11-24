팬오션이 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 ‘2026 LACP 스포트라이트 어워즈(Spotlight Awards)’에서 지속가능경영보고서로 금상을 수상했다.

24일 팬오션에 따르면 LACP 스포트라이트 어워즈는 매년 전 세계 500여개 기업과 공공기관, 비영리단체 등이 참가하는 국제 경연대회로 연차보고서와 지속가능경영보고서 등 기업의 커뮤니케이션 자료를 평가한다.

팬오션 CI. 팬오션 제공

팬오션은 100점 만점에 98점을 획득했다. 전체 6개 평가 항목 중 스토리 구성, 시각 디자인, 메시지 전달력, 이해관계자 적합성 등 4개 항목에서 만점을 받았다. 주요 경영 성과와 목표를 시각화해 정보 전달력을 높인 점에서 좋은 평가를 받았다.

수상작인 ‘2026 지속가능경영보고서’는 국제 공시 기준에 따라 작성됐으며 기후변화 대응, 안전보건, 윤리·준법경영, 공급망 관리 등 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과와 목표를 담았다.

안중호 팬오션 사장은 “앞으로도 이해관계자와의 소통을 강화하고 기업의 투명성과 신뢰도를 한층 높여, ESG 경영 실천에 앞장서는 지속가능한 기업으로 나아가겠다”고 말했다.

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