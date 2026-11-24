유튜브 채널 ‘지연수의 연수롭다’ 화면 캡처

방송인 지연수가 일상생활에도 어려움을 겪을 정도로 심해진 통증을 고백했다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘지연수의 연수롭다’에는 지연수의 일상을 담은 영상이 공개됐다. 홀로 아들을 키우기 위해 오랜 시간 쉼 없이 일해온 가운데, 몸 곳곳에 이상이 생긴 근황이 전해지며 안타까움을 자아내고 있다.

이날 지연수는 정형외과를 찾아 진료와 치료를 받았다. 그는 “오늘은 좀 일찍 끝나서 병원에 갔다가 민수 오면 저녁 먹이고 숙제 봐주고 씻기고 재워야 한다”며 평범하면서도 바쁜 하루 일과를 전했다.

이어 병원을 찾은 이유에 대해 “체력적으로 몸을 쓰는 일을 오래 했다. 모델 일도 그렇고 그 이후 아르바이트들도 그렇다”며 “서서 팔다리를 쓰는 일을 많이 하다 보니까 내 몸이 이렇게 아픈지 몰랐다”고 털어놨다.

특히 지연수는 “일상생활이 힘들 정도로 통증이 온다. 나도 이제 나이를 먹어서 통증이 더 심해진 것 같다”고 밝혀 현재 몸 상태에 대한 걱정을 드러냈다.

이날 지연수는 어깨와 팔꿈치 부위에 체외충격파 치료를 받았다. 의료진은 어깨와 팔꿈치에 염증이 넓게 퍼져 있다며 근육과 인대, 힘줄을 감당할 수 있는 범위 이상으로 사용한 것이 원인이라고 설명했다.

지연수는 앞서 팔꿈치 치료를 받아왔으며, 이전보다 상태가 좋아졌지만 머리를 감고 물기를 짜는 동작에서도 힘이 제대로 들어가지 않는다고 전했다. 치료를 거듭하면서 통증은 처음보다 절반가량 줄어든 상태지만 여전히 불편함이 남아 있었다.

이번 근황이 공개되면서 홀로 아들을 키우기 위해 여러 일을 마다하지 않았던 지연수의 과거 고백도 다시 주목받고 있다.

앞서 지연수는 자신의 유튜브 채널을 통해 식당 설거지와 청소, 반찬가게, 웨딩숍, 떡 공장 등 다양한 곳에서 아르바이트를 해왔다고 밝혔다. 최근에는 곰탕집에서 일하며 생계를 이어가는 모습도 공개했다.

당시 그는 식당 일을 마치고 집에 돌아갈 때마다 아들에게 다가가기 어려웠던 속내를 털어놓기도 했다. 지연수는 “식당에서 일하고 오면 고기를 찌는 곳이랑 석박지 냄새, 고기 삶는 냄새가 나한테 심하게 난다”며 “우리 민수가 나를 그 냄새로 기억할까 봐 걱정된다”고 말했다.

아들이 냄새 때문에 자신을 불편해할까 걱정한 나머지 집에 들어가기 전 일부러 통화하는 척했다는 사연도 전해졌다.

또한 곰탕집에서 하루 평균 100~150그릇을 서빙하는 모습과 함께 직원 복지로 제공되는 곰탕을 아들의 아침 식사로 챙겨주는 일상도 공개했다. 그는 “아이가 투뿔 한우 곰탕을 배불리 먹고 튼튼하게 자라는 모습을 보는 게 내가 일하는 이유”라고 밝혀 뭉클함을 안겼다.

하지만 계속된 노동은 결국 건강에 부담으로 이어졌다. 지연수는 지난 10월 오른쪽 팔 부상으로 곰탕집을 그만뒀다고 알렸다. 이후 지하철역 안에 있는 옷가게에서 새로운 아르바이트를 시작하며 일을 이어갔다.

같은 달 공개된 영상에서는 도수치료를 받는 모습도 담겼다. 당시 지연수는 “다리까지 유착이 됐다. 목과 허리도”라며 “몇 년 동안 쉼 없이 일을 하니까 몸이 못 버틴 것”이라고 설명했다.

제작진이 쉬어야 하는 것 아니냐고 걱정하자 그는 “내가 뭘 믿고 쉬냐”고 답했다. 경제적인 이유로 마음 편히 휴식을 취하기 어려운 현실을 드러낸 것이다.

앞서 지난 9월에도 지연수는 홀로 아이를 양육하며 겪는 경제적 어려움을 고백한 바 있다. 그는 “돈이 없어서 장난감 등을 못 사준 적도 있었다. 내가 너무 비참해서 운 적도 있었다”며 “그걸 맞추기 위해 아프지 못한다. 휴무라는 게 없다”고 털어놨다. 주말까지 아르바이트를 병행해야 했던 이유도 이와 맞닿아 있었다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수를 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 아들을 양육하며 방송 활동과 각종 아르바이트를 병행해 왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지