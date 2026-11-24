부산교통공사가 국가철도공단을 비롯한 철도 관련 4개 기관과 손잡고 경량전철 분야 기술 경쟁력 강화에 나선다. 부산도시철도 4호선과 양산선 건설·운영 경험을 바탕으로 기술 표준화와 협력과제 발굴에 나서 부산~양산~울산 광역철도 등 미래 철도사업 참여 역량을 높인다는 구상이다.

부산교통공사가 24일 국가철도공단 본사에서 국가철도공단, 한국철도기술연구원, 인천교통공사, 인천교통공사, 광주교통공사와 ‘경량전철 기술협력체계 구축을 위한 유관기관 상호협력 업무 협약’을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산교통공사 제공

부산교통공사는 24일 대전 국가철도공단 본사에서 국가철도공단, 한국철도기술연구원, 인천교통공사, 광주교통공사와 ‘경량전철 분야 기술교류 및 협력체계 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 5개 기관은 경량전철의 계획·설계·시공부터 운영·유지·보수까지 전 생애주기에 걸친 기술을 공유하고, 기술기준 마련과 표준화, 전문인력 교육 등에 협력하기로 했다.

이번 협약은 경량전철 운영기관뿐만 아니라 건설·연구기관까지 참여해 사업 단계별 현장 경험과 전문지식을 공유한다는 점에서 의미가 있다. 기관들은 반기별 실무협의회를 열어 기술 현안을 논의하고 구체적인 협력과제를 발굴할 계획이다.

공사는 국내 최초 무인 고무차륜 경량전철인 부산도시철도 4호선을 건설해 2011년 개통한 데 이어, 다음달 개통 예정인 양산선 건설에도 참여하는 등 관련 경험을 축적해 왔다. 특히 이번 협력을 계기로 경량전철 분야 기술 역량을 한층 강화하고 부산~양산~울산 광역철도 등 향후 추진될 철도사업 참여 기회를 확대할 방침이다.

김태호 부산교통공사 사장은 “이번 협약이 기관 간 전문성과 현장 경험을 공유하고 협력 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “공사가 보유한 건설과 운영 역량을 바탕으로 미래 철도사업에서 새로운 기회를 적극적으로 모색하겠다”고 말했다.

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