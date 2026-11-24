정부가 2024년 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄에 맞서 헌법과 민주주의를 수호한 국민의 뜻을 기리기 위해 매년 12월3일을 ‘12·3국민주권의 날’로 지정한다.

대통령 직속 빛의 위원회는 24일 이 같은 내용의 대통령령인 ‘각종 기념일 등에 관한 규정’ 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대 통신 사진기자단, 연합뉴스

이에 따라 정부 주관으로 전국적인 12·3 비상계엄 해제 기념행사를 열 수 있게 된다. 기념일 전후 일주일은 기념 주간으로 지정하고 문화·학술 행사도 마련한다.

정부는 다음 달 3일 국회 일대에서 제1회 12·3국민주권의 날 기념식을 개최할 예정이다. 첫 기념식인 만큼 시민 주도의 의미를 담아 ‘12·3 빛의혁명 기념행사 시민추진위원회’를 구성해 국회와 공동 주최한다. 아울러 기념일 전후 관련 다큐멘터리 방영(KBS1 ‘12·3 비상계엄 2년, K민주주의를 말하다’), 이달 30일 국회도서관에서 ‘빛의 혁명과 민주주의, 다시 세운 민주공화국’ 북 콘서트 개최, 빛의 혁명 공모전 수상작 4개 권역별 전시 등 다양한 행사가 진행된다.

박미경 빛의위원회 위원장은 “빛의 혁명은 국민 스스로 참여하고 서로 연대해 이뤄 낸 것으로, ‘모든 권력은 국민으로부터 나온다’는 헌법상 가치를 다시 확인한 역사적 사건”이라며 “12·3국민주권의 날 지정은 평화적 방법으로 헌정 질서를 회복한 국민의 위대한 용기와 행동을 국가 차원에서 공식적으로 기념하는 것”이라고 말했다. 박 위원장은 “첫 기념식 행사는 온 국민이 하나 되는 화합의 장이 될 수 있도록 만반의 준비를 하겠다”고 강조했다.

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