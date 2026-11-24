주민 반발과 운영업체의 입장 차이로 갈등을 빚었던 부산 해운대시외버스정류소(사진)의 이전 장소가 최종 확정됐다. 기존 부지 임대료 급등으로 촉발된 이전 문제가 인근 아파트 주민들의 안전 우려와 운영업체의 영업권 문제까지 맞물리며 난항을 겪었지만, 부산시와 해운대구가 대안을 조율하면서 해법을 찾았다.

24일 부산시에 따르면 해운대시외버스정류소는 다음달 29일 도시철도 2호선 중동역 2번 출구 옆으로 이전한다.

해운대시외버스정류소는 하루 평균 1280명이 이용하는 시설로, 기존 부지 임대료 문제로 이전이 불가피해지면서 대체 부지를 둘러싼 갈등이 이어져 왔다. 운영업체는 임대료가 10년 사이 3배가량 오르자 기존 부지 임대차 계약을 연장하지 못하고 대체 장소를 물색했다.

시와 해운대구는 교통 여건 등을 고려해 중동역 인근 수도권 시외버스정류소와 통합 운영하는 방안을 제시했지만, 운영업체는 해운대해수욕장과 구남로 상권에서 멀어져 관광객의 접근성이 떨어지고 영업에도 타격을 줄 수 있다며 난색을 표했다.

이후 운영업체가 기존 부지 인근 해운대센트럴푸르지오 아파트 앞 상가로 이전하는 방안을 추진하면서 갈등은 주민 반발로 번졌다. 주민들은 이전 부지 인근에 어린이집과 유치원 등이 있어 어린이 통학 안전과 교통사고 위험이 우려된다며 반대 집회를 열었다. 주민 의견 수렴 없이 이전이 추진됐다는 지적까지 제기되자 결국 운영업체가 이전 계획을 철회하면서 대체 부지 선정은 다시 원점으로 돌아갔다.

시는 운수업체 및 해운대구와 협의를 이어간 끝에 중동역 2번 출구 옆을 최종 이전 부지로 확정했다. 기존 수도권 시외버스정류소와 해운대권역 시외버스정류소를 한곳에 모아 통합 운영하는 방식이다.

시는 이전에 맞춰 버스 정차면 4면과 승객 대기시설인 셸터 2곳을 조성하고, 신규 정류소 공사는 12월 중순 마무리할 예정이다. 해운대구는 주변 수목과 보도를 정비해 보행환경을 개선하고, 운수업체는 인근 상가 일부를 임대해 매표소로 활용할 계획이다.

도시철도와 연계한 정류소 운영으로 이용객 접근성과 교통편의가 개선될 것으로 기대되지만, 해운대 중심 상권과 해수욕장을 찾는 관광객들의 이동 동선이 달라지는 만큼 이전 이후 실제 이용객 불편을 얼마나 줄일 수 있을지가 과제로 남았다.

황현철 시 교통국장은 “정류소 이전은 단순히 위치를 옮기는 것이 아니라 시민 불편을 최소화하면서 안정적인 교통서비스를 제공하기 위한 중요한 과제였다”며 “시민의 입장에서 교통현장의 어려움을 하나하나 해결해 나가겠다”고 말했다.

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