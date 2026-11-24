코미디언 겸 유튜버 엄은향이 베일에 싸여 있던 드라마 작가 임성한의 자택을 공개했다. 궁궐을 연상케 하는 넓은 내부에 놀란 엄은향은 “집이 너무 커서 내비게이션을 켠다”고 말해 웃음을 안겼다.

최근 엄은향의 유튜브 채널에는 임성한 작가와 함께하는 합숙 생활을 담은 영상이 공개됐다.

평소 임성한 작가의 작품을 패러디하며 팬심을 드러내 온 엄은향은 임 작가의 제안으로 2주간 건강 합숙 프로젝트에 참여하게 됐다. 그는 촬영 장비는 물론 반려견의 짐까지 챙겨 임 작가의 자택을 찾았다.

처음 마주한 집의 규모부터 남달랐다. 입구에 들어선 엄은향은 고급스러운 인테리어와 넓은 공간에 감탄했고, 게스트룸을 배정받은 뒤에도 연신 놀라움을 감추지 못했다. 게스트룸에는 커다란 침대와 화려한 샹들리에가 놓여 있어 눈길을 끌었다.

집안 곳곳을 둘러보던 엄은향은 “믿기 힘들겠지만 집이 너무 커서 내비게이션을 켠다”고 너스레를 떨었다. 실제로 게스트룸에서 나와 긴 복도를 지나 좌회전한 뒤에야 주방에 도착하는 모습이 공개돼 웃음을 자아냈다.

그는 식탁 위에 놓인 고급스러운 티슈 케이스와 화려한 생화 장식 등 세심하게 꾸며진 소품에도 관심을 보였다. 그러면서 “세상에서 숨길 수 없는 게 세 가지가 있다고 한다. 첫 번째는 사랑, 두 번째는 기침, 세 번째는 재산”이라고 말해 특유의 입담을 뽐냈다.

임성한 작가만의 독특한 건강 관리법도 공개됐다. 엄은향은 합숙 생활 중 커피와 감기약 섭취를 금지당하고 따뜻한 물을 마셔야 하는 건강 수칙에 당황한 모습을 보였다.

하지만 임 작가는 감기에 걸린 엄은향을 위해 정성스럽게 식사를 준비했다. 한우로 끓인 갈비탕을 비롯해 육회를 넣은 수제 햄버거 등 특별한 음식들이 식탁에 올랐다. 다음 날 아침에도 도라지와 대추, 매실, 캐비어 등을 곁들인 식단이 등장했다. 엄은향은 “너무 절식 아니냐”고 반응해 또 한 번 웃음을 안겼다.

특히 이번 영상에서도 임성한 작가는 직접 모습을 드러내지 않고 목소리로만 등장했다. 작품을 통해서는 대중과 꾸준히 만나왔지만 사적인 모습은 좀처럼 공개하지 않았던 만큼, 자택 내부와 일상이 공개됐다는 점에서 관심이 쏠리고 있다.

한편 임성한 작가는 ‘보고 또 보고’, ‘인어 아가씨’, ‘왕꽃 선녀님’, ‘하늘이시어’, ‘신기생뎐’, ‘오로라 공주’, ‘결혼작사 이혼작곡’, ‘아씨두리안’ 등 다수의 인기 드라마를 집필하며 자신만의 독특한 작품 세계를 구축해 왔다. 최근에도 작품 활동을 이어가며 시청자들의 관심을 받고 있다.

사진=엄은향의 유튜브 채널 화면 캡처

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