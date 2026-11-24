중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해처벌법) 시행 이후 노동자 5명이 숨진 세아베스틸 전북 군산공장 사고와 관련해 회사 전 대표이사가 1심에서 집행유예를 선고받았다. 반복된 사망사고로 안전관리 의무를 소홀히 한 혐의를 받는 경영책임자가 재판에 넘겨졌지만 실형을 면하면서 중대재해 책임에 대한 처벌의 실효성을 둘러싼 논쟁도 이어질 전망이다.

중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 김철희 세아베스틸 전 대표이사가 24일 선고를 받기 위해 전주지법 군산지원으로 들어가다 질문하는 취재진을 쳐다보고 있다. 연합뉴스

전주지법 군산지원 형사2단독(부장판사 이유영)은 24일 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소된 김철희(61) 전 세아베스틸 대표이사와 산업안전보건법 위반 등 혐의로 재판받은 전 군산공장장 A(53)씨에게 각각 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 중대재해 발생 사업장인 세아베스틸에는 벌금 2억5000만원을 선고했다.

세아베스틸 군산공장에서는 중대재해처벌법이 2022년 1월 시행된 이후 1년여 동안 총 4건의 사고가 잇달아 발생해 노동자 5명이 숨졌다. 2022년 5월 지게차에 치인 노동자가 숨졌고, 같은 해 9월에는 철강 제품과 트럭 적재함 사이에 끼인 노동자가 사망했다. 2023년 3월에는 연소탑 청소 작업 중 고열의 연소재에 화상을 입은 노동자 2명이 목숨을 잃었다. 2024년 4월에는 협력업체 직원이 배관에 깔려 숨졌다. 협력업체 직원 사고는 이번 기소에서 빠졌지만, 법 시행 초기 발생한 사고부터 협력업체 노동자 사망까지 산업현장의 안전을 둘러싼 비극이 반복됐다.

김 전 대표 등은 이들 사고와 관련해 사업장 안전 확보를 위한 법정 의무를 제대로 이행하지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 협력업체 직원 사망 사고에 대해서는 최근 추가 기소했다.

10개월 동안 4건의 중대재해가 발생해 총 5명의 노동자가 숨진 세아베스틸 군산공장 사고 현장.

사고 이후 고용노동부 광주고용노동청은 세아베스틸 군산공장과 본사, 창녕공장을 대상으로 특별감독해 안전난간·비상정지 장치 미설치 등 산업안전보건법 위반 사항 592건을 적발했다. 민주노총 전북본부는 ‘살인기업’으로 규정하며, 사업주에 대한 강력한 처벌을 촉구했다.

이번 판결은 여러 차례 사망사고가 발생한 사업장의 경영 책임자에게 법적 책임을 물었다는 점과 함께, 노동자 다수가 숨진 사고의 책임을 묻는 형사재판에서 집행유예가 선고됐다는 점에서 산업현장의 안전 책임과 처벌 수준을 둘러싼 논쟁의 또 다른 사례가 될 것으로 보인다.

중대재해처벌법은 기업의 경영책임자에게 안전·보건 확보 의무를 부여하고, 이를 위반해 중대재해가 발생할 경우 형사책임을 묻도록 한 법이다. 기업의 안전관리 체계를 강화하고 노동자의 생명을 보호하고 안전을 도모하기 위해 마련됐지만, 반복되는 산업재해와 경영 책임자에 대한 처벌 수위를 놓고 법의 실효성을 둘러싼 논란은 계속되고 있다.

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