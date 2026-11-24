네이버페이의 얼굴 인식 서비스를 활용한 캠퍼스 출입 시스템. 단국대

국내 대학 캠퍼스에 얼굴 인식 기술을 활용한 출입 시스템이 처음으로 도입돼 눈길을 끌고 있다.

별도의 신분증 없이 얼굴 인식만으로 도서관을 출입할 수 있는 시스템으로, 대학 캠퍼스의 디지털 전환과 스마트 인프라 구축이 확대되는 계기가 될지 주목된다.

단국대는 네이버페이의 얼굴 인식 서비스인 ‘Npay 페이스 사인’을 대학 출입 시스템에 연동해 정식 도입했다고 24일 밝혔다.

일부 대학에서 얼굴 인식 기술을 교내 결제 수단으로 활용한 사례는 있지만, 대학 출입 시스템과 연동해 정식 서비스로 운영하는 것은 단국대가 처음이다.

Npay 페이스 사인은 네이버페이 애플리케이션(앱)에 얼굴과 출입 정보를 한 번 등록하면 별도의 신분증이나 카드 없이 얼굴 인식만으로 시설을 이용할 수 있는 서비스다.

단국대는 지난 5월 대학 축제에서 행사장 입장에 해당 서비스를 시범 적용한 데 이어, 이달부터 도서관 출입 시스템으로 확대했다.

향후 적용 범위도 넓힐 계획이다. 내년에는 생활관 출입에도 서비스를 도입하고, 우리은행과 협력해 카페와 학생식당 등 학내 복지시설에 페이스 사인 결제 기능을 적용할 예정이다.

출입뿐 아니라 교내 결제까지 얼굴 인식으로 처리할 수 있도록 캠퍼스 내 활용 영역을 확대한다는 구상이다.

보안 기술도 눈길을 끈다. 시스템에는 네이버가 자체 개발한 딥러닝 기반 얼굴 인식 기술이 활용됐다. 빠른 얼굴 인증을 지원하는 ‘워크스루’(Walk-thru) 방식과 사진이나 영상 등을 이용한 부정 인증을 방지하는 ‘안티스푸핑’(Anti-spoofing) 기술 등을 적용해 인증 속도와 보안성을 강화했다.

안순철 단국대 총장은 “첨단 디지털 기술을 대학의 교육·생활 인프라에 접목해 학생들이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 캠퍼스 환경을 조성하고, 인공지능(AI)·디지털 기술을 활용한 대학 혁신을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.

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