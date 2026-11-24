충북 하수에서 올여름 수족구병 관련 바이러스 CV-A6가 7월에 가장 많이 검출됐다.

충북보건환경연구원은 지난 5~10월 도내 하수처리장 유입수 156건을 분석한 결과 51건(32.7%)에서 콕사키바이러스 A6형(CV-A6) 유전자가 검출됐고 7월 검출률이 58.3%로 가장 높았다고 24일 밝혔다. 지역사회 수족구병 바이러스 유행 양상을 파악하기 위해서다.

충북보건환경연구원 관계자가 도내 한 하수처리장에서 수족구병 관련 바이러스 검사를 위해 유입수를 채취하고 있다. 충북보건환경연구원 제공

조사는 청주, 진천(진천·덕산), 옥천, 충주, 제천 등 5개 시·군 6개 하수처리장에서 이뤄졌다. 연구원은 매주 월요일 오전 처리장 유입수 1ℓ를 채취해 수족구병을 일으키는 대표적 엔테로바이러스 6개 유형의 유전자를 검사했다. 그 결과 CV-A6 외 5개 유형은 검출되지 않았다.

CV-A6의 월별 검출률은 5월 16.7%로 시작해 7월 58.3%로 정점을 찍었다. 8~9월에도 40% 이상을 유지하다 10월 8.3%로 크게 낮아졌다.

연구원 관계자는 “올해는 CV-A6가 우점종”이라고 했다. 이 관계자는 하수에서 다른 유형이 나오지 않은 데 대해 “해당 유형이 유행하지 않았거나 하수 내에 유전형이 없었기 때문”이라고 전했다. 수족구병은 해마다 유행하는 유전형이 달라진다.

CV-A6는 국내 수족구병 환자에서 가장 많이 보고되는 유형 중 하나다. 손과 발뿐 아니라 얼굴과 몸통에도 발진이 나타날 수 있고 증상이 나은 뒤 손발톱에 변화가 생기기도 한다.

연구원은 이번 결과를 환자 수와 연결해 해석하는 데 선을 그었다. 하수에서 바이러스 유전자가 검출됐다는 사실이 곧 환자 수를 뜻하지는 않으며 지역사회 유행 수준을 가늠하는 참고 지표라고 설명한다. 처리장별 검출에는 차이가 있었지만 지역별 해석은 과하다고 판단해 따로 공개하지 않았다.

하수 검출이 환자 증가보다 먼저 나타나는지는 이번 조사로 확인하기 어려웠다. 연구원 관계자는 “보통은 환자 수가 증가하기 전에 1~2주 전쯤에 하수에서 검출이 먼저 나오는 편”이라면서도 병원체마다 다르다고 덧붙였다. 또 “도내 인체 검체는 동의서를 받아 검사하는 탓에 월별로 한 건도 없거나 한두 건에 그쳐 하수 결과와 상관관계를 분석하기에는 표본이 적다”고 말했다. 조기경보 지표로 쓰려면 질병관리청 전국 자료와의 상관 분석 등 추가 연구가 필요하다는 입장이다.

하수 감시 사업은 2023년 국가사업으로 시작했다. 처리장은 당시 인구와 여러 역량을 고려해 지정했다.

수족구병은 어린이집 등 집단생활을 하는 영유아에게 주로 퍼지지만 아이가 집에 돌아가 부모에게 옮기는 경우도 적지 않다. 예방 백신이 없어 손 씻기와 생활용품 청결 등 개인위생 수칙이 가장 중요하다. 발열이나 손·발·입안 발진이 있으면 의료기관을 찾고 어린이집·등교를 자제해야 한다.

연구원은 내년 계획을 더 논의해야 한다면서도 단기성으로 끝낼 것 같지는 않다고 밝혔다. 수족구병이 계속 유행하고 있어 하수처리장이 늘거나 유행이 커지면 조사를 계속해야 한다는 설명이다. 류용재 충북보건환경연구원 감염병검사과장은 “하수 기반 감시자료를 계속 쌓고 인체 감시자료와 연계해 지역사회 감염병 감시 역량을 강화하겠다”고 말했다.

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