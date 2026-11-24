유현조가 대보 하우스디 챔피언십에서 우승한 뒤 손가락으로 시즌 3승을 표시하며 활짝 웃고 있다. KLPGA 제공

미국여자프로골프(LPGA) 투어 진출 티켓을 얻는 경로는 크게 세 가지다. 매년 11월에 치러지는 퀄리파잉 시리즈 최종전에서 25위 안에 들면 다음 해 투어 풀시드를 받는다. 또 LPGA 투어 정규대회에 초청선수로 출전해 우승을 거두면 곧바로 다음 대회부터 정회원 자격을 얻는다. 2부 투어인 엡손 투어에서 시즌 포인트 상위 15위 안에 진입해 정규 투어에 데뷔하는 경우도 있다. 이 중 가장 보편적이고 정석적인 진출 경로가 퀄리파잉 시리즈다. 올해 LPGA 투어에서 메이저 2승을 거둔 세계랭킹 3위 유해란(25·다올금융그룹), 윤이나(23·솔레어) 등이 이를 통해 미국 무대에서 활동하고 있다.

올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 3승을 거두며 맹활약을 펼친 유현조(21·롯데), 시즌 2승의 김민선(21·대방건설), 통산 10승를 거둔 베테랑 이다연(29·메디힐)이 퀄리파잉 시리즈에서 미국행 티켓을 따내 내년부터 LPGA 투어에서 활약한다.

유현조. KLPGA 제공

유현조는 24일 미국 앨라배마주 모빌의 RTJ 매그놀리아 그로브의 크로싱스 코스(파72)에서 열린 LPGA 투어 퀄리파잉 시리즈 최종전 5라운드에서 4타를 줄이는 뒷심을 발휘하며 최종 합계 14언더파 344타를 기록, 22위로 미국행 티켓을 따냈다.

2024년 KLPGA 투어에 데뷔한 유현조는 그해 9월 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십에서 우승하며 신인왕에 등극했다. 신인이 데뷔 첫 승을 메이저 대회에서 거둔 것은 2013년 전인지 이후 11년 만의 기록이다. 유현조는 지난해 이 대회를 2연패하며 대상과 최저타수상을 받았고, 올해는 데뷔 후 한 시즌 최다인 3승을 기록하며 최저타수상 2연패를 달성했다. 또 준우승 한 번, 3위 세 차례를 포함해 23개 대회에서 톱10 성적을 11차례 기록해 상금순위 3위(11억8598만원)에 올랐다.

유현조의 가장 큰 장점은 장타력과 송곳 같은 아이언 샷, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 침착한 경기 운영 능력이다. 올 시즌 평균 드라이브샷 비거리는 251.12야드로 투어 9위에 올랐고, 그린적중률은 76.08%로 2위를 기록했다. 그린적중 시 평균 퍼트수 1.81개(13위)를 기록할 정도로 퍼트 능력도 뛰어나다.

김민선. KLPGA 제공

시즌 2승을 거둔 김민선은 한국 선수 중 가장 좋은 성적으로 퀄리파잉 시리즈를 통과해 내년 대활약을 예고했다. 김민선은 이날 보기 없이 버디 7개를 쓸어 담으면서 4위(21언더파 337타)에 올랐다. 수석 합격한 메가 가네(미국)와 2타 차에 불과하다. 김민선은 올해 그린적중률 1위(77.20%)를 기록할 정도로 빼어난 고감도의 명품 아이언샷을 갖춰 코스가 까다로운 LPGA 투어에서 좋은 활약을 펼칠 것으로 기대된다.

이다연. KLPGA 제공

이다연은 극적으로 미국행 열차에 올라탔다. 4라운드까지 공동 41위에 머물러 25위 이내 진입이 불가능해 보였던 이다연은 이날 7타를 줄이는 맹타를 휘두르며 공동 23위(13언더파 345타)로 꿈에 그리던 미국 무대 진출을 이뤄냈다.

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