러시아가 핵무기를 탑재한 인공위성을 연내 발사할 계획이라는 서방 정보기관의 분석이 나왔다. ‘우주 핵전쟁’이 현실화될 것이란 경고다. 러시아 측은 근거없는 보도라며 일축했다.

23일(현지시간) 독일 NDR·WDR, 쥐트도이체차이퉁(SZ) 신문 등에 따르면 독일 연방정보국(BND)과 독일군은 러시아의 핵무장 위성 ‘스푸트니크-S’이 수 년 전에 조립돼 모스크바 인근에 배치돼 있으며, 해당 위성이 60일 내 발사돼 곧바로 가동될 수 있는 것으로 파악하고 관련 첩보를 북대서양조약기구(NATO·나토) 일부 회원국과 공유했다고 보도했다.

러시아 위성 발사 로켓 앙가라 1.2. 타스 연합뉴스

프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 나토 총회가 개최 중인 베를린에서 기자회견을 열고 “이번 정보는 러시아가 상황을 악화시킬 준비가 얼마나 돼 있는지 보여준다”고 밝혔다. 슈테판 코르넬리우스 독일 정부 대변인도 해당 첩보에 대해 “매우 심각하게 받아들이고 있다”고 말했다.

앞서 미국 국방정보국(DIA)도 지난달 우주 정세 평가 보고서에서 “러시아가 핵무기를 운반하도록 설계된 위성을 개발하고 있다”고 언급했다. DIA는 “수천 개의 위성의 갑작스럽고 급격한 손실이나 성능 저하를 초래할 수 있으며, 필수적인 통신, 항법, 과학, 기상, 상업 및 국가 안보 서비스에도 심각한 타격을 줄 수 있다”고 덧붙였다.

1967년 발효된 ‘우주 조약’에 따라 지구 궤도에 핵무기나 대량살상무기를 탑재한 물체를 배치하거나, 달 등 천체에 설치하는 행위는 금지돼 있다. 러시아도 해당 조약에 서명한 당사국이다. 그러나 우주를 통한 군사력 강화를 위한 연구가 계속되면서, ‘우주 핵전쟁’이 현실화될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 앞서 지난 9월 미 공군은 지구 궤도에서 적의 위성 등을 견제·무력화할 수 있는 ‘궤도상 우주 통제 무기’를 배치했다고 처음으로 인정한 바 있다.

러시아 측은 해당 의혹을 일축했다. 드미트리 페스코프 크레믈궁 대변인은 “출처도 불분명한 주장이 너무 많다”며 “진지하게 받아들일 가치가 전혀 없다”고 밝혔다.

베를린 주재 러시아 대사관도 해당 보도에 대해 “러시아의 우주 활동에 대한 근거 없는 주장이자 중상모략”이라고 일축했다. 그러면서 “(러시아의 우주 관련 조치는) 국제적 의무에 따라, 오로지 평화적인 목적을 위한 것”이라고 강조했다.

그러나 외신들은 러시아가 인공위성을 통한 군사 억지력 강화를 위한 연구를 지속해 왔다고 보고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 분석가와 정보기관의 보고서 등을 인용해 러시아가 다른 위성에 접근해 파괴·교란할 수 있는 ‘위성 킬러’를 개발해왔다고 보도했다.

FT는 “(러시아가) 이미 이를 이용해 유럽 정지궤도 위성에 여러 차례 근접 비행을 시도했으며, 이를 통해 위성의 통신을 가로채거나 민감정보를 수집했을 가능성이 있다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지