㈜제이비컴이 고용노동부와 대한상공회의소가 지원하는 '2026년 미래내일 일경험 사업(인턴형)'의 올해 마지막 프로그램 참여 청년을 오는 12월 초까지 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 취업을 준비하는 청년들에게 기업과 공공기관의 실제 업무 환경을 경험할 기회를 제공하고, 직무 경험과 진로 탐색을 지원하는 사업이다. 제이비컴은 충북 청주를 비롯해 대전, 충남 예산 등 충청권 지역의 공공기관 및 민간기업과 협력해 프로그램을 운영한다.

주요 참여기업 및 기관으로는 청주도시공사, 청주산업단지관리공단, 한국도로교통공단 청주운전면허시험장, 한국도로교통공단 교통방송충북본부, 대한적십자사 충북지사, 대한적십자사 충북혈액원, 한국보건산업진흥원, 의료법인 정산의료재단 효성병원 등이며, 이외 참여 기관과 기업은 지역별 운영 일정에 따라 달라질 수 있다.

모집 대상은 만 15세부터 34세 이하의 미취업 청년이며, 군필자의 경우 최대 만 39세까지 참여할 수 있다. 모집 분야는 경영·사무, 공공행정, 보건·의료 등으로, 참여 희망자는 프로그램을 선택할 수 있다.

참여자는 온라인 선수교육 6시간과 사전직무교육 15시간(2일)을 이수한 뒤 기업 및 기관 현장에서 일경험 프로그램에 참여하게 된다. 일경험은 평일 기준 하루 5시간, 주 25시간으로 운영되며, 기업·기관의 업무를 경험하는 방식으로 진행된다.

참여자에게는 사전직무교육이 무료로 제공되며 4주 기준 150만 원의 참여수당이 지급된다. 또한 왕복 통근거리 60km 이상 등 일정 요건을 충족하는 경우 4주 기준 20만 원의 체류지원비도 추가로 지원된다. 프로그램을 수료한 참여자에게는 고용노동부 수료증이 발급된다.

이번 사업은 청년과 참여기업 간 매칭을 거쳐 참여자 선발, 사전직무교육, 현장 일경험 순으로 진행된다. 기수별 참여기업과 모집 인원, 세부 운영 일정은 운영 상황에 따라 달라질 수 있다.

참여를 희망하는 청년은 청년일경험 포털에 접속해 운영기관 ㈜제이비컴을 검색한 후 희망 기업·기관의 프로그램에 신청하면 된다.

제이비컴 관계자는 "청년들이 취업을 준비하는 과정에서 다양한 기업과 공공기관의 실무를 직접 경험하는 것은 직무 역량을 높이고 진로를 구체화하는 데 중요한 기회가 될 것"이라며 "충청권 청년들이 이번 사업을 통해 현장 경험을 쌓고 취업 경쟁력을 강화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 참여 신청 및 세부 사항은 청년일경험 포털에서 확인할 수 있다. 자세한 문의는 ㈜제이비컴 충청사업본부로 하면 된다.

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