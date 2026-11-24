경기 연천군이 총 7063억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 연천군의회에 제출했다.

회계별로는 일반회계가 올해 본예산(6263억원)보다 177억원(2.84%) 증가한 6441억원이다. 특별회계는 올해 대비 326억원(-34.39%) 감소한 622억원이다.

경기 연천군 전경. 연천군청 제공

24일 연천군에 따르면 내년도 예산안은 한정된 가용 재원을 효율적으로 활용하는 데 중점을 두고 편성됐다.

내년도 주요 핵심사업으로는 △농어촌 기본소득 사업(792억원) △전곡도시재생활성화사업(컬처스테이션·주차타워·전곡 가로환경 조성, 106억원) △청산복합커뮤니티센터 신축사업(37억원) △에듀헬스케어센터 건립사업(18억원) △경원선 열차 운행 재개 및 수소충전소 구축(12억원) △2029 연천세계구석기엑스포 부담금(12억원) △서부지구 교통체계 개편사업(4억원) 등이다.

군이 제출한 2027년도 본예산안은 군의회 심의를 거쳐 다음 달 17일 최종 확정될 예정이다.

김덕현 연천군수는 “군민의 행복을 위한 생활밀착형 사업과 미래를 위한 역점 사업 예산이 차질 없이 반영될 수 있도록 군의회와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.

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