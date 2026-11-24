26년간 열차를 운행하며 승객들의 안전을 책임졌던 기관사가 마지막 순간에는 다섯 명의 생명을 살리고 세상을 떠났다. 가족에게 사랑을 아끼지 않고 이웃을 위한 나눔을 실천했던 김상진 씨(53)는 생전에 했던 약속처럼 자신의 마지막 순간에도 줄 수 있는 모든 것을 내어줬다.

기증자 김상진씨. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 김 씨가 지난달 16일 국민건강보험 일산병원에서 뇌사 장기기증으로 간과 양쪽 신장, 양쪽 안구를 기증해 환자 5명에게 새 생명을 선물했다고 24일 밝혔다.

김 씨는 지난 9월 28일 퇴근길에 들른 영화관 화장실에서 쓰러진 채 발견됐다. 병원으로 옮겨졌지만 끝내 의식을 회복하지 못했다.

유족에 따르면 김 씨는 생전에 가족과 삶의 마지막을 어떻게 맞을지 자주 이야기했다. 연명치료는 원하지 않는다며 그런 순간이 오면 “줄 수 있는 것은 다 주고 가겠다”고 말했다. 아내 소윤정 씨는 남편이 쓰러진 날부터 남편이라면 어떤 선택을 했을지 고민했고, 가족은 고인의 뜻에 따라 장기기증을 결정했다.

대학에서 철도를 전공한 김 씨는 졸업 후 기관사가 돼 26년간 열차를 운행했다. 성실하고 온화한 성품으로 동료들 사이에서는 ‘선비’라는 별명으로 불렸다. 승객의 안전을 책임지는 자신의 일에 자부심도 컸다.

소 씨는 남편이 지하철 사고 소식을 접할 때마다 기관사로서 어떤 역할을 해야 할지 함께 이야기할 만큼 직업에 대한 책임감이 컸다고 회상했다. 아들에게도 기관사가 돼 보라고 권했고, 아들은 아버지의 뒤를 이어 현재 대학에서 철도 분야를 공부하고 있다.

김 씨는 가족에게 사랑을 아낌없이 표현하는 남편이자 아버지였다. 일찍 어머니를 여읜 뒤 ‘후회 없이 사랑하고, 후회 없는 시간을 보내자’는 마음으로 살았다. 가훈도 ‘표현하는 사랑이 아름답다’로 정하고 자녀들에게 사랑하는 마음과 힘든 일을 함께 나누자고 당부했다.

가족과 보내는 시간도 소중히 여겼다. 매년 결혼기념일이면 온 가족이 함께 공연을 관람했다. 형편이 넉넉해서가 아니라 그날만큼은 가족을 위해 최선을 다하고 싶었던 남편의 마음이었다.

올해 결혼 26주년인 11월 4일에도 김 씨는 가족과 함께 볼 공연을 미리 예매해 뒀다. 그러나 정작 약속한 날에는 함께하지 못했다. 아내와 자녀들은 남편이 남겨둔 마지막 선물과도 같은 공연을 관람하며 그리움을 달랬다.

김 씨의 나눔은 가족을 넘어 이웃에게도 이어졌다. 아내가 사회복지사로 일하던 요양병원에서 자녀들과 함께 봉사했고, 교회에서는 지적장애가 있는 이들을 가르쳤다. 20대 초반부터 100회 넘게 헌혈에 참여해 대한적십자사로부터 헌혈유공장 명예장을 받기도 했다.

아내는 남편에게 전하는 마지막 인사에서 “100년 동안 나에게 줄 사랑을 그동안 가득 채워줘서 정말 고마워. 이제 나 혼자 걸어가는 모습 잘 지켜봐 줘. 허락된 시간 열심히 살고, 나도 당신이 걸어간 길처럼 모든 것 다 주고 갈 수 있었으면 좋겠다”며 “천국에서 만나. 사랑해”라고 말했다. 이어 장기를 이식받은 환자들에게 “좀 더 편하게 사실 수 있게 돼 감사하다”며 “부디 건강하게 잘 지내시길 바란다”고 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원장은 “평생 사랑을 표현하며 살아온 김상진 님이 마지막 순간까지 장기기증으로 사랑을 전하셨다”며 “고인과 유가족의 숭고한 뜻이 또 다른 생명나눔으로 이어지길 바란다”고 말했다.

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