2027학년도 대학수학능력시험(수능) 감독과 본부 요원으로 참여한 교원 10명 중 9명은 극심한 부담과 혼란을 느꼈다는 조사 결과가 나왔다.

전국교직원노동조합(전교조) 경기지부는 24일 경기도교육청 남부청사 앞에서 기자회견을 열고 ‘2027학년도 수능 감독관 현장 의견 조사’ 결과를 발표했다. 조사는 19∼23일, 경기도 내 중·고등학교 수능 감독관 및 시험본부 참여 교원 332명을 대상했다.

금속탐지기 든 수능 감독관. 연합뉴스

조사 결과 응답자의 93.4%(310명)가 부정적인 답을 했다. 올해 시험장 분위기와 감독 부담에 대해 52.7%가 ‘예년보다 훨씬 긴장감이 높고 현장 혼선과 부담이 매우 컸다’고 했고, 40.7%가 ‘추가된 점검 지침 등으로 다소 부담스럽고 혼란스러웠다’고 했다.

감독 과정의 주요 어려움(복수 응답)으로는 △육안 식별이 불가능한 초소형·첨단 기기 적발 책임을 감독관에게 떠넘기는 구조(74.7%)가 가장 높게 나타났다. 이어 △매 교시 안경·복장·소지품 검사 등으로 물리적 시간 부족(61.4%) △수시로 변경·추가되거나 모호한 감독 지침으로 현장 혼선(58.1%) △오인 적발이나 절차 진행 과정에서 수험생·학부모의 민원 및 법적 분쟁 우려(58.1%) △부당한 차출·기립 강요 등 비합리적 근무 여건(24.4%) 순으로 집계됐다.

주관식 응답에는 현장의 혼란과 무력감을 호소하는 증언이 쏟아졌다. 교사들은 “1교시 예비령 전 15분 남짓한 시간에 본인 확인, 전자기기 수거, 4종 필기구 배부, 안경·단추 스티커·귀마개·방석 점검까지 사람이 물리적으로 해낼 수 없는 지침을 내려보냈다”, “연수 담당자조차 ‘권고 사항’, ‘운용의 묘’라며 책임을 회피해 민원·소송 우려로 위축될 수밖에 없었다”고 증언했다.

이들은 수능 감독 체계의 전면 개편을 촉구했다. 전교조 경기지부는 교육부와 경기도교육청에 △감독관 보호·면책 및 국가소송책임제 법제화 △불가능한 맨눈 검사 중단 및 전문 탐지 장비·전담 인력 도입 △1교시 사전 점검 업무 축소 및 3인 감독 체제 도입·수당 현실화 △중장기적 대입고사 운영 주체의 대학 이관 및 평가 체제 개편을 요구했다. 그러면서 “교사의 일방 희생과 독박 책임 위에 위태롭게 유지되는 수능 운영은 한계에 다다랐다”며 “현장 요구를 외면한다면 향후 수능 감독 거부 운동을 포함한 모든 수단을 동원해 대응할 것”이라고 밝혔다.

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