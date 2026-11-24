경기 화성시가 소셜미디어(SNS)를 활용한 시민 소통 역량을 대외적으로 인정받으며 전국 단위 시상식에서 4관왕에 올랐다. 시정 현안을 플랫폼 특성에 맞게 재가공해 전달한 맞춤형 홍보 전략이 주효했다는 분석이다.

화성시는 23일 서울 한국프레스센터에서 열린 제12회 ‘2026 올해의 SNS’ 시상식에서 공공분야 기초지자체(市) 부문 블로그·인스타그램·유튜브 3개 분야 대상을 받았다고 24일 밝혔다. 카카오톡 채널 부문에서도 최우수상을 받으며 온라인 매체 전반에서 고른 경쟁력을 입증했다.

화성시청.

한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 시상식에선 공공기관과 기업의 소셜미디어 운영 성과와 소통 역량을 종합 평가했다. 화성시는 지난달 ‘제16회 대한민국 SNS 대상’ 최우수상, 이달 ‘제19회 대한민국소통어워즈’ 2개 부문 대상에 이어 수상 명단에 이름을 올렸다.

매체별 차별화 전략이 높은 점수를 받았다. 최신 유행을 반영한 숏폼 영상과 직관적인 카드뉴스를 선보인 인스타그램은 도내 기초지자체 중 팔로워 수 1위를 기록했다. 공식 유튜브 채널 ‘화성온TV’ 역시 시민의 일상과 정책 현안을 친근하게 풀어내 구독자 11만명을 넘어섰다.

정명근 시장은 “이번 4관왕 달성은 시민의 눈높이에 맞춰 소통하려 노력한 결실”이라며 “앞으로도 변화하는 미디어 환경에 발맞춰 실생활에 유익한 맞춤형 시정 정보를 제공하는 소통 행정을 이어가겠다”고 말했다.

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