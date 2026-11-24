수입차를 가장 많이 사는 연령대는 40대다. 가족을 중심에 두고 소비하는 40대에게 공간과 연비에 더해 제조사의 소프트웨어 업데이트와 서비스가 새 선택 기준으로 떠오르고 있다.

BYD코리아 제공

24일 한국수입자동차협회에 따르면 올해 1~10월 40대가 산 수입차는 13만9350대로 전 연령대에서 가장 많았다. 2위 30대(10만8100대)보다 3만 대 이상 많다. 시장 흐름은 주요 구매층의 선택에 따라 움직이는 만큼, 40대가 어떤 기준으로 차를 고르는지 볼 필요가 있다.

40대는 자녀가 크면서 가족을 위한 지출이 늘어나는 시기다. 장을 보거나 생활용품을 살 때도 본인 취향보다 가족 모두가 편하게 쓸 수 있는지를 먼저 따진다.

KT나스미디어의 ‘2026년 인터넷 이용자 분석’에서 40대의 음료·식료품 온라인 구매 비율은 79.0%로 전 연령대 중 가장 높았다. 대형·고급 가전(17.7%)과 자녀 교육 관련 상품·서비스(15.4%) 구매 비율도 전체 평균보다 각각 5.7%포인트, 7.9%포인트 높았다.

이런 성향은 자동차 선택에도 나타난다. 올해 1~10월 수입 친환경 SUV 개인 등록 대수 중 40대 비중은 36%로 가장 높았다. 이 기간 40대의 친환경 SUV 등록 대수는 4만3459대로, 친환경 세단의 2배, 내연기관 SUV의 18배가 넘는다.

SUV는 자녀가 커도 실내가 넉넉하고 평일 출퇴근과 주말 나들이에 모두 쓰기 좋다. 친환경차는 조용하고 연료비가 적게 든다. 가족의 편안함과 경제성을 함께 보는 40대에게 친환경 SUV가 잘 맞는 이유다.

이 조건에 맞는 차로 BYD의 플러그인 하이브리드(PHEV) SUV ‘씨라이언 6 DM-i’가 관심을 받고 있다. BYD 독자 기술 ‘DM-i’를 적용해 주행 대부분을 전기모터가 맡는다.

일상 주행에서는 전기차처럼 조용하게 달리고, 장거리에서는 엔진을 함께 써 충전 부담을 줄인다. 2열 공간이 넓고 열선 시트와 등받이 각도 조절 기능을 갖춰 뒷좌석 탑승자도 편안하다.

상위 트림을 고르는 소비자도 적지 않다. 한국수입자동차협회의 2026년 ‘수입차 구매 여정 탐색 조사’에서 응답자 3명 중 1명꼴로 처음 계획보다 높은 차급이나 트림을 샀다. 씨라이언 6 DM-i에도 주행 성능과 편의사양을 높인 사륜구동(AWD) 트림이 있다. 권장소비자가격은 4190만원이다.

AWD 트림은 앞뒤 바퀴에 전기모터를 하나씩 달아 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.0초에 도달한다. 26.6㎾h 블레이드 배터리를 탑재했고, 환경부 인증 기준 전기만으로 최대 93㎞를 달린다.

겨울방학에 아이와 캠핑이나 여행을 갈 때 사륜구동이 쓸모 있다. 눈 쌓인 산길이나 캠핑장 진흙길에서 노면에 맞는 주행 모드를 고를 수 있다. 맞벌이 부부가 차 한 대를 번갈아 쓸 때도 편하다. 운전석 8방향 전동 조절과 메모리 기능으로 각자의 좌석 위치를 저장해 두고 불러올 수 있다.

가족차를 고르는 40대에게 공간과 연비, 주행 성능은 기본 조건이 됐다. 여기에 제조사가 공식 업데이트로 기능을 얼마나 꾸준히 개선하는지, 국내 실정에 맞는 서비스를 얼마나 빨리 내놓는지가 새 기준으로 더해지고 있다.

자동차는 탑승자는 물론 도로 위 모든 사람의 안전과 직결된 제품이다. 제조사는 소비자가 원하는 기능을 만들어 주는 데 그치지 않고, 예상하지 못한 위험으로부터 소비자를 보호할 책임도 진다.

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