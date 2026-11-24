도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 최고경영자(CEO)로 돌아온 젠슨 황을 자신의 피격 당시 사진에 합성한 이미지를 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 트루스소셜에 황 CEO의 복귀를 환영하는 글을 올린 데 이어 아무 설명 없이 얼굴에 피가 묻은 황 CEO가 주먹 대신 붉은색 여성 속옷을 치켜든 모습의 합성 사진을 게시했다. 원본은 그가 대선 후보이던 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러 유세에서 총격을 당한 직후 촬영된 사진이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 트루스소셜 계정에 올린 사진. 트루스소셜 캡처

합성 사진에서는 트럼프 대통령이 서 있던 자리에 황 CEO가 들어갔고, 경호원들이 그를 에워싸고 있다. 배경에는 성조기 대신 엔비디아 깃발이 걸렸다. 사진 한쪽에는 밈 계정의 표식이 찍혀 있어 다른 사람이 만든 것을 공유한 것으로 보인다.

워싱턴포스트(WP)는 중국 스파이, 엔비디아 직원과의 불륜 의혹으로 회사에서 잠시 밀려났다가 살아남은 황 CEO의 처지를 트럼프 대통령이 자신의 총격 사건에 빗댄 것이라고 풀이했다. 합성 사진을 두고는 트럼프 대통령 지지층 일부에서도 피격 당시 그를 지킨 경호요원들에 대한 모욕이라는 비판이 나왔다. 트루스소셜의 해당 게시물에는 “경호요원들에 대한 모욕”이라거나 “역겹다”는 지지자들의 댓글이 달렸다.

황 CEO는 퇴진 11일 만에 이사회의 만장일치 결정으로 복귀했다. 트럼프 대통령은 앞서 올린 글에서 “엔비디아 이사회의 황 CEO 복귀 결정은 올바르고 타당한 것”이라며 “엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다”고 밝혔다.

현직 대통령이 민간기업 인사에 관여한 데 대한 후폭풍은 거세다. 미 NBC방송은 미국 대통령으로서 매우 이례적인 조치라고 지적했다. 의회에서는 공화·민주 양당 의원들이 정부의 개입 경위와 엔비디아의 대중국 수출통제 준수 여부를 따져 묻고 있다. 상원 은행위원회는 다음 주 황 CEO를 불러 질의할 예정이다.

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