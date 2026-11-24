경기 용인시가 지역 골목상권의 자생력을 높이고 소상공인의 안정적 영업 기반을 구축하기 위해 수지구 신봉초 주변(제36호)과 기흥구 흥덕지구 상점 밀집지역(제37호)을 골목형상점가로 추가 지정했다고 24일 밝혔다. 이로써 용인시의 골목형상점가는 총 37곳으로 늘어나며 지역 상권 활성화 정책이 궤도에 올랐다.

이번에 제36호로 지정된 신봉초 골목형상점가는 수지구 신봉1로 157 일대 8454㎡ 구역에 110개 점포가 밀집해 있다. 제37호 흥덕지구 골목형상점가는 기흥구 흥덕2로75번길 38 일대 9175㎡ 규모로 94개 점포가 영업 중이다. 주거 단지를 배후에 둔 생활 밀착형 상권 2곳이 제도권 지원 체계로 편입된 것이다.

신봉초 골목형상점가. 용인시 제공

용인시가 골목형상점가 지정을 공격적으로 확대하는 배경에는 고물가와 내수 부진으로 이중고를 겪는 소상공인의 부담을 덜어주려는 정책적 판단이 자리 잡고 있다. 그동안 전통시장이나 상점가로 인정받지 못해 각종 정부 지원에서 소외됐던 골목상권의 ‘지원 사각지대’를 해소하겠다는 취지다.

골목형상점가 지정의 가장 큰 실익은 온누리상품권 가맹점 등록 자격 부여다. 소비자 입장에서는 충전식 카드형·모바일 온누리상품권 할인 혜택을 누릴 수 있어 신규 고객 유입과 실질적 매출 증대 효과가 기대된다. 아울러 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단, 경기도 등이 주관하는 시설 현대화 및 경영 혁신 공모사업에도 참여할 수 있어 상권 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 발판이 마련됐다.

이상일 시장은 “골목형상점가 지정은 지역 소상공인들이 온누리상품권과 다양한 정책 지원을 활용할 수 있는 실질적 토대를 닦는 일”이라며 “각 상권이 고유의 특색을 살려 지속 성장할 수 있도록 현장 소통과 맞춤형 지원을 강화하겠다”고 말했다.

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