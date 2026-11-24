추미애 경기도지사가 경기도의회 상임·특별위원장단을 만나 행정사무감사 지적사항의 시정과 재정난 타개를 위한 여야 협력을 당부했다. 사상 초유의 ‘예산절벽’ 위기와 집행부·의회 간 갈등을 협치 카드로 돌파하겠다는 의지로 풀이된다.

추미애 경기도지사(가운데)가 경기도의회 상임·특별위원장단 간담회에서 발언하고 있다. 경기도 제공

추 지사는 23일 수원 도담소에서 장한별 의회운영위원장 등 상임위원장 13명과 백승기 예산결산특별위원장 등 특별위원장 3명과 오찬 간담회를 열고 도정 현안을 논의했다. 민선 9기 첫 행정사무감사가 지난 19일 마무리된 직후 마련된 소통 자리다.

추 지사는 “재정만 뒷받침되면 도정을 안정적으로 꾸려갈 수 있다”며 “예산절벽 상황에서 불거진 오해를 줄이기 위해 재정 실태를 있는 그대로 공개하고 도의회와 충분히 상의하겠다”고 밝혔다. 이어 “재정난은 누구의 잘잘못이 아닌 구조적 문제”라며 지방재정 제도 개선 입법을 위해 국회와도 긴밀히 협의하겠다고 강조했다.

추 지사가 언급한 ‘예산절벽’은 단순한 일시적 자금 경색이 아닌 지방재정 구조의 취약성이 폭발한 결과다. 부동산 거래 위축과 기업 실적 부진에 따른 지방세 세수 감소가 이어지는 가운데, 국고보조사업 매칭 비율과 의무지출(경직성 경비)은 해마다 불어나고 있다.

지난 23일 경기 수원시 도담소에서 열린 도의회 상임·특별위원장단 간담회. 경기도 제공

이 때문에 도가 자율적으로 정책 사업에 투입할 수 있는 가용재원은 급격히 쪼그라든 상태다. 예산 부족이 신규 사업 축소와 기존 사업 조정으로 이어지면서, 지역구 예산을 챙겨야 하는 도의원들과 한정된 재원을 배분해야 하는 집행부 간 마찰이 불가피한 구조가 형성됐다.

집행부와 의회 간 협치의 성패는 결국 ‘실행력’과 ‘예산 조율’에서 판가름 날 전망이다. 추 지사는 행정사무감사에서 도의회가 지적한 △소나무재선충병 대응 미흡 △주 4.5일제 지원금 집행 문제 △공공버스 무정차 통계 오류 등을 거론하며 시정을 약속했다. 비예산 사업부터 조속히 대안을 마련하고, 도의회가 요구한 조직개편과 인사 의견까지 반영하겠다고 밝힌 건 의회 존중 기조를 드러낸 대목이다.

이날 간담회에는 하종목 행정1부지사, 손임성 행정2부지사, 주형철 경제부지사 등 도 핵심 간부진이 배석했다.

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