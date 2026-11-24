전남광주 순천시가 신청사 개청식을 열고 새로운 행정 중심지로서의 출발을 알렸다.

순천시는 23일 신청사 일원에서 손훈모 시장과 국회의원, 기관·단체장, 시민 등 1000여명이 참석한 가운데 신청사 개청식을 개최했다고 밝혔다.

전남광주 순천시가 지난 23일 신청사 일원에서 손훈모 시장과 국회의원, 기관·단체장, 시민 등 1000여명이 참석한 가운데 신청사 개청식을 개최한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 순천시 제공

‘시민의 발자취 위에, 새로운 순천을 열다’를 주제로 열린 이날 행사는 신청사 건립 경과보고와 유공자 표창, 기념사 및 축사 순으로 진행됐다.

기념 영상 상영과 시민 참여 타악 공연도 이어졌다. 특히 24개 읍면동 시민대표들이 각 지역의 상징적인 장소에서 가져온 흙을 한곳에 모아 순천시화인 철쭉을 심고, 동천과 이사천 등 주요 하천에서 가져온 물을 함께 붓는 화합 퍼포먼스를 펼쳤다.

이어 순천시립합창단의 축가와 시민의 노래가 울려 퍼졌으며, 시민대표들이 순천시청과 순천시의회 표지석 제막식에 참여해 신청사의 개청을 기념했다.

유영철 순천시의회 의장은 “신청사는 시민들의 소중한 재원을 바탕으로 오랜 기다림 끝에 완성된 공간인 만큼 시민 기대에 부응해야 한다”며 “시민의 목소리에 귀 기울이고 집행부와 협력해 의회 본연의 역할에 충실하겠다”고 말했다.

손훈모 순천시장은 “신청사 개청은 시민과 함께 쌓아온 역사의 새로운 이정표이자 순천의 미래 100년을 여는 뜻깊은 출발점”이라며 “시민의 목소리에 귀 기울이고 시민의 뜻을 실현하는 열린 소통의 공간으로 만들겠다”고 밝혔다.

순천시는 신청사 개청을 계기로 민원서비스 기능을 강화하고 신속하고 효율적인 행정서비스를 제공할 계획이다. 시민들의 청사 이용에 불편이 없도록 안내와 행정 지원도 강화할 방침이다.

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