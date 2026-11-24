경기 안산시가 국내 대표 정보기술(IT) 기업인 네이버클라우드와 손잡고 지역 제조산업의 인공지능 전환(AX)을 궤도에 올린다.

안산시는 최근 성남 네이버 1784 사옥에서 이민근 시장과 임태건 네이버클라우드 전무 등이 참석한 가운데 ‘제조업 AI 전환 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 협약은 안산의 탄탄한 제조 기반에 네이버클라우드의 첨단 인공지능(AI)·클라우드 역량을 결합해 지역 중소 제조기업의 체질을 개선하고 경쟁력을 끌어올리기 위해 마련됐다.

이민근 안산시장(오른쪽)과 임태건 네이버클라우드 전무가 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 안산시 제공

협약에 따라 양 기관은 △클라우드 기반 스마트공장 구축 및 고도화 △산업단지 내 AI 전환 생태계 조성을 위한 교육·설명회·상담 지원 △AI·클라우드 연계 전략사업 발굴 및 공동 추진 등에 힘을 모으기로 했다.

현장 밀착형 지원책도 가동된다. 양 기관은 지역 제조기업과 기술 공급기업을 연결하는 ‘AX·DX(인공지능·디지털 전환) 이음의 날(매칭데이)’을 공동 개최한다. 기술 도입을 원하는 중소기업이 생산 현장의 애로사항과 수요를 공유하면 공급기업이 공정별 맞춤형 솔루션을 제시하는 방식이다.

구체적인 현장 적용 과제로는 생산 데이터 분석을 비롯해 AI 기반 품질검사, 로봇과 AI를 결합한 제조공정 개선 등이 우선 검토된다. 안산시는 기업 수요를 반영한 실무협의를 거쳐 내년 정부 공모사업에 네이버클라우드와 공동 참여해 국비 확보와 사업 확장에 나설 방침이다.

이민근 시장은 “네이버클라우드의 첨단 기술을 지역 제조 현장에 접목해 기업 경쟁력을 높이는 중대한 전환점이 될 것”이라며 “안산의 제조업이 AI 전환에 성공해 지속적인 성장 동력을 확보하도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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