한국마사회가 말을 매개로 교육과 문화 콘텐츠의 외연을 넓히고 있다. 말과 교감하는 체험교육부터 생성형 인공지능(AI)을 활용한 이미지 공모전까지 사업 영역을 다변화하며 국민이 일상에서 말문화를 경험할 기회를 확대하고 있다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 25일부터 27일까지 사흘간 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2026 정부혁신박람회’에 참가해 말문화를 활용한 미래교육과 기관의 주요 혁신사례를 소개한다고 24일 밝혔다.

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

이번 박람회에서 한국마사회는 ‘말(馬)이 되는 혁신, 말문화와 함께하는 미래교육’을 주제로 전시부스를 운영한다. 단순한 성과 전시에서 벗어나 관람객이 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 중심으로 구성했다.

대표 콘텐츠는 말과의 교감을 통해 정서적 안정과 치유 경험을 제공하는 ‘말랑말랑 마음교실’이다. 현장 방문객을 대상으로 체험교육을 진행하며, 증강현실(AR) 기술을 접목한 말 포토존도 마련한다. 동물과의 교감을 교육 콘텐츠로 발전시키고 디지털 기술을 활용해 체험의 폭을 넓힌다는 취지다.

기관의 혁신사례와 국정과제 추진 실적도 전시한다. 관람객이 주요 성과를 확인하고 국민 참여형 투표를 통해 우수사례 선정에 직접 참여하도록 해 정책 수요자의 의견을 향후 혁신과제 발굴에 반영할 계획이다.

2026 대한민국 정부혁신 박람회 포스터. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

한국마사회는 사진과 AI 기술을 활용한 문화사업에서도 성과를 거뒀다. 최근 발표한 ‘제28회 말 사진·AI 이미지 공모전’에는 모두 2913점이 접수됐으며, 이 가운데 28점이 수상작으로 선정됐다.

‘찰나의 말, 영원한 이야기’를 주제로 지난 10월 한 달간 진행된 이번 공모전은 기존 일반사진 부문에 생성형 AI를 활용한 이미지 부문을 신설한 것이 특징이다. 실제 촬영으로 포착한 말의 모습뿐 아니라 AI를 통해 구현한 상상 속 장면까지 창작의 범위를 확장했다. 새롭게 도입한 AI 이미지 부문에도 참가자들의 관심이 쏠렸다.

일반사진 부문 대상은 배영진씨의 ‘말이 통하는 사이’가 차지했다. 제주도의 작은 들판에서 아이가 조심스럽게 내민 당근을 말이 부드러운 눈빛으로 받아먹는 순간을 담았다. 서로 다른 언어를 사용하면서도 마음을 나누는 아이와 말의 교감을 따뜻하게 포착했다는 평가다.

AI 이미지 부문 첫 대상은 박희복씨의 ‘얼어붙은 차원을 깨우는 시선’에 돌아갔다. 두껍게 얼어붙은 빙하 아래 수중에서 얼음 구멍 너머 백마를 올려다보는 독창적인 구도를 구현했다. 실제 촬영으로 표현하기 어려운 상상 속 장면을 AI 기술의 특성을 살려 완성도 높게 구현했다는 평가를 받았다.

심사는 외부 사진 전문가와 내부 위원으로 구성된 심사위원단이 참신성·주제 부합성·심미성·완성도·스토리텔링 등 5개 항목을 평가하는 방식으로 진행됐다. 촬영정보와 편집기록을 확인하는 검증 절차도 거쳤다. 부문별 대상 1점과 우수상 3점, 장려상 10점씩 모두 28점이 선정됐으며, 수상자에게는 총 1300만원의 상금과 상장이 수여된다.

수상작은 12월11일부터 2027년 1월31일까지 한국마사회 말박물관 특별전시실에서 작품에 담긴 사연과 함께 관람객을 만난다.

한국마사회 관계자는 “이번 박람회는 말문화가 지닌 교육적·문화적 가치를 국민과 나누고, 한국마사회의 다양한 혁신성과를 소개하는 기회”라며 “앞으로도 국민의 관점에서 공공서비스를 개선하고, 국민과 함께하는 혁신을 지속적으로 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

김대헌 한국마사회 홍보실장은 “올해로 28회를 맞은 공모전에 AI 이미지 부문을 새로 열면서 예상보다 훨씬 많은 분들이 참여해 주셨다”며 “카메라로 포착한 찰나의 순간과 AI로 그려낸 상상 속 장면 모두에서 사람과 말이 함께 써 내려온 이야기를 만날 수 있었다”고 말했다. 이어 “수상작 전시에도 많은 관심을 부탁드리며, 앞으로도 더 많은 국민이 말 문화를 친근하게 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

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