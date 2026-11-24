경북 경주시가 역대 최대 규모인 2조2200억원의 2027년도 본예산안을 편성했다. 도로·주차장 등 생활 기반시설 및 민생·복지에 재원을 우선 배분했다.

경주시는 올해 본예산보다 1200억원(5.7%) 증가한 2조2200억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 24일 밝혔다. 회계별로는 일반회계 1조8900억원, 특별회계 3300억원이다.

경주시청사 전경. 경주시 제공

시는 국·도비 보조사업의 시비 부담이 늘고 공정수당이 예산에 반영되면서 지출 부담이 커지자, 행정운영경비와 일부 행사·축제 경비를 조정해 주요 사업 재원을 마련했다.

시민 생활과 밀접한 기반시설 확충에 투자를 늘렸다. 복합문화도서관 건립 150억원, 시외버스터미널 주변 공영주차장 조성 60억원, 경주교 재가설 40억원, 충효국민체육센터 건립 31억원, 대천 건천지구 하천재해예방사업 26억원 등을 편성했다.

민생경제 분야에는 약 220억원을 배정했다. 경주페이 발행 지원에 160억원, 중소기업 운전자금 이자 지원 27억원, 소상공인 특례보증 출연 20억원, 소상공인 대출이자 지원 12억원 등을 반영했다.

복지 분야에서는 기초연금 2081억원, 노인일자리 및 사회활동 지원 250억원, 출산축하금·장려금 46억6000만원을 편성했다.

청년 주거 안정을 위한 주택자금 대출이자 지원도 올해 10억원에서 15억원으로 확대해 최대 500가구를 지원한다.

미래차 산업 육성에는 약 70억원을 편성했다. 미래차 편의부품 평가 기반 구축에 33억원을 배정하고, 차량용 첨단소재 가공과 전기구동계 부품 기술 개발 등도 지원한다.

원전산업 분야에는 소형모듈원자로(SMR) 제작지원센터 설립 64억원, 방사선환경 로봇 실증센터 설립 21억원, 원전현장인력양성원 운영 12억원을 반영했다.

포스트 APEC 사업에는 경주APEC기념공원 콘텐츠 운영 28억원, 기념공원·건축물 유지관리와 안내시설 정비 23억원, 세계경주포럼 15억원 등을 편성했다.

공약사업 40건에는 약 646억원을 편성했다.

주요 사업은 용강동 행정복합타운 건립(82억원), 보문~구정 간 도로 개설(60억원), 어르신 무료택시 운영(45억원) 등이다.

주낙영(사진) 경주시장은 “생활시설을 확충하고 시민의 장바구니 부담과 소상공인의 금융 부담을 덜어주는 데 중점을 뒀다”며 “지역 자동차부품 기업의 미래차 전환을 지원하고 원전산업 기반도 대폭 넓히겠다”고 말했다.

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