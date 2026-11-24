도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 맞아 2024년 자신의 피습 장면을 패러디한 합성사진을 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다.

24일 미국 워싱턴포스트(WP)와 액시오스 등에 따르면 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜에 황 CEO가 피 묻은 얼굴로 빨간 브래지어를 치켜든 합성사진을 게시했다. 사진 속 황 CEO는 경호원들에게 둘러싸여 있고, 뒤편에는 성조기 대신 엔비디아 로고가 새겨진 깃발이 펄럭인다. 트럼프 대통령은 별다른 설명을 덧붙이지 않았다.

트럼프 대통령은 23일(현지 시간) 트루스소셜에 황 CEO가 얼굴에 피를 묻힌 채 주먹을 들어 올린 모습을 담은 인공지능(AI) 생성 이미지를 공유했다. 트루스소셜 캡처

이 사진은 2024년 7월13일 펜실베이니아주 버틀러에서 열린 유세 도중 트럼프 대통령이 총격을 당한 직후의 장면을 패러디한 것이다. 당시 트럼프 대통령은 귀에서 피를 흘리면서도 경호원들 사이로 주먹을 치켜들었다. AP통신 사진기자 에번 부치가 촬영한 이 장면은 피습에도 굴하지 않는 트럼프의 이미지를 부각하며 공화당 지지층 결집의 상징으로 떠올랐다. 이번 합성사진에서는 트럼프의 자리에 황 CEO가 등장했고, 치켜든 손에는 주먹 대신 빨간 브래지어가 들려 있다.

브래지어는 황 CEO의 사생활 논란을 풍자한 것으로 풀이된다. 황 CEO는 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 여성 등과의 혼외 관계가 알려진 뒤 지난 12일 CEO 자리에서 물러났다. 해당 여성의 중국 정보기관 연루 여부는 확인되지 않았으며, 황 CEO는 사임 11일 만인 23일 복귀했다.

미국 주요 외신들은 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 환영하면서도 성추문을 풍자한 점에 주목했다. 워싱턴포스트(WP)는 황 CEO가 치켜든 빨간 브래지어를 불륜 의혹과 연결해 설명했다. 액시오스는 이번 게시물이 트럼프 대통령이 황 CEO를 중요한 협력자로 여기고 있음을 보여준다고 분석했다. 특히 황 CEO가 논란 끝에 물러났다가 복귀한 상황을 트럼프 대통령이 자신의 정치적 재기에 빗댄 것으로 보인다고 해석했다.

트럼프 대통령의 실제 발언에서도 황 CEO의 복귀를 바라보는 시각이 드러난다. 그는 23일 CNBC 인터뷰에서 황 CEO의 성추문과 관련해 “섹스는 팔린다”며 “이상하게 들리겠지만, 오히려 긍정적인 효과가 될 수도 있다고 생각한다”고 말했다. 이어 “그의 입지가 전혀 약해지지 않을 것으로 본다”며 성추문으로 황 CEO와 엔비디아가 주목받으면서 회사의 성과까지 관심을 끌었다는 취지로 설명했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀를 공개적으로 지지해 왔다. 합성사진을 게시하기에 앞서 트루스소셜에 “엔비디아 이사회가 젠슨 황을 CEO로 복귀시키는 올바르고 적절한 결정을 내렸다”고 밝혔다. 이어 “엔비디아뿐 아니라 미국 경제의 성공과 번영을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다”며 황 CEO의 복귀를 미국 경제의 이익과 연결 지었다.

복귀 과정에 자신이 직접 관여했다는 점도 강조했다. 트럼프 대통령은 CNBC 인터뷰에서 “이사회와 직접 또는 간접적으로 대화해 왔다”고 밝혔다. 또 황 CEO를 높이 평가하며 “우리는 천재들을 보호해야 한다”고 말했다. 황 CEO가 엔비디아를 떠나는 것이 미국의 반도체 경쟁력에 더 큰 손실이 될 수 있다는 판단이다.

로이터통신은 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 위해 행정부 고위 관계자들을 동원해 엔비디아 이사회를 설득했다고 전했다. 앞서 복귀에 부정적이었던 이사회가 결정을 뒤집은 데 트럼프 행정부의 개입이 영향을 미쳤다는 것이다.

엔비디아 이사회는 23일 황 CEO의 복귀를 공식 발표했다. 이사회는 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 전달받아 황 CEO의 복귀가 국가안보상 위험을 초래하지 않는다고 판단했다고 설명했다. 다만 황 CEO를 둘러싼 외국 정보기관의 접근 의혹에 대해서는 독립적인 조사를 계속 진행할 방침이다.

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