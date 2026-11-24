잦은 가을비로 마늘과 양파 파종 시기를 놓친 농가들의 경영 불안을 덜어주기 위해 정책보험 가입기간이 연장됐다.

24일 전남광주통합특별시에 따르면 시가 잦은 가을비로 제때 파종하지 못한 지역 농가의 애로를 해소하기 위해 정부에 건의한 결과, 마늘과 양파의 농작물 재해보험 및 농업수입 안정보험 가입기간이 연장됐다.

양파 재배. 전남광주시 제공

품목별 연장 마감일은 △난지형 마늘 오는 27일 △한지형 마늘 다음 달 4일 △양파 다음 달 8일이다. 특히 난지형 마늘은 마감 시한이 사흘 앞으로 다가온 만큼 재배 농가는 서둘러 가까운 지역농협을 방문해 신청해야 한다.

농작물 재해보험은 자연재해로 입은 농작물 피해를 보장하는 제도로, 전체 보험료의 최대 90%를 국비와 지방비로 지원한다. 함께 운영되는 농업수입 안정보험은 자연재해에 따른 수확량 감소는 물론 시장가격 하락으로 농가 수입이 일정 수준 아래로 떨어질 때 손실을 보전해 주며, 보험료의 최대 85%를 지원한다.

마늘과 양파 재배 농가는 경영 여건에 맞춰 두 보험 가운데 하나를 선택해 가입할 수 있으며, 중복 가입은 허용되지 않는다.

이와 함께 다른 주요 품목의 보험 가입도 진행 중이다. 매실·살구·자두·포도·복숭아·무화과는 오는 27일까지, 밀·보리·귀리는 다음 달 4일까지 각각 가입할 수 있다.

전남광주시는 보리·귀리 등 동계작물의 파종 지연 동향도 면밀히 점검해 필요할 경우 정부에 가입기간 추가 연장을 건의할 방침이다. 아울러 잦은 강우로 인한 습해를 막기 위해 배수로 정비 등 철저한 포장 관리도 당부했다.

정원진 전남광주통합특별시 식량산업과장은 “겨울철 한파와 습해 피해에 선제적으로 대비할 수 있도록 마늘·양파 재배 농가는 연장된 기한 내에 반드시 보험에 가입해 달라”고 당부했다.

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