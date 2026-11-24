경북 포항시는 2027년도 예산안을 올해보다 1945억원(6.3%) 늘린 3조2825억원 규모로 편성, 시의회에 제출했다고 24일 밝혔다.

일반회계는 2조9000억원, 특별회계는 3825억원으로 구성됐다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

시는 가장 큰 비중을 차지하는 복지 분야에는 올해보다 1370억원(12.7%) 늘어난 1조2127억원을 편성했다.

영유아 보육료와 아동수당·부모급여 등에 1370억원, 출산지원금과 출생축하금에 111억6000만원, 노인일자리 사업에 513억4000만원, 70세 이상 어르신 버스 무료승차 지원에 75억9000만원을 각각 배정했다.

양학동∼흥해읍 대련리 간 도로개설 126억4000만원, 장성∼지곡 도시계획도로 개설 73억원, 북부권 버스 공영차고지 조성에 81억7000만원 등을 반영했다.

영일만4일반산업단지 조성에 324억원, 철강산업 인공지능(AI)융합실증허브 조성에 22억원, 스마트제조혁신 및 디지털전환 지원에 22억원 등을 투입한다.

시는 추진 시기를 조정할 수 있는 일부 사업은 재정 상황과 시급성을 고려해 속도를 조절하기로 했다.

박용선(사진) 시장은 "시민 생활을 안정시키고 어려운 지역경제에 다시 새활력을 불어넣는 데 중점을 뒀다"고 말했다.

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