일제강점기 일본 나가사키현 조선소에 강제동원돼 원자폭탄 피폭까지 당한 피해자가 미쓰비시중공업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 최종 승소했다. 소송을 제기한 지 7년여 만에 대법원이 배상 책임을 인정한 것이다.

24일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 고 김모씨가 미쓰비시중공업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심에서 미쓰비시 측 상고를 기각하고, 위자료 1억원과 지연손해금을 지급하라며 원고 일부 승소로 판결한 원심을 확정했다. 김씨는 101세이던 2019년 4월4일 불법적인 식민지배와 침략전쟁 수행에 직결된 반인도적 불법행위로 정신적 고통을 입었다며 미쓰비시중공업을 상대로 위자료 1억원을 청구하는 소송을 냈다. 김씨는 소송이 진행 중이던 지난해 10월 향년 108세로 별세했다.

서울 용산구 용산역광장에 세워진 강제징용노동자상 앞에서 한 시민이 동상을 바라보고 있다. 뉴시스

1918년 12월 현재 황해도인 경기도 연백군 연안에서 태어난 김씨는 1944년 7월 일제에 강제동원돼 1945년 10월까지 일본 나가사키현 옛 미쓰비시조선소에서 근무하다 귀국했다. 2005년 2월 ‘대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원위원회’에 피해를 신고해 이듬해 4월11일 ‘노무자의 생활을 강요당하다가 원자폭탄에 의해 장애를 입고 귀환한 사실이 확인된다’며 강제동원 희생자로 결정됐고, 2011년 3월7일 부상장해위로금 300만원 지급 결정을 받았다.

쟁점은 김씨가 객관적으로 권리를 행사할 수 없는 장애사유가 해소된 시점을 언제로 볼지였다. 대법원이 강제동원 피해자의 개인청구권이 한일청구권협정으로 소멸하지 않았다며 처음 파기환송한 2012년 5월24일 판결을 기준으로 삼을지, 이를 확정한 2018년 10월30일 전원합의체 판결을 기준으로 볼지에 따라 1·2심 판단이 엇갈렸다.

1심은 2012년 대법원 선고로 권리행사 장애사유가 해소됐다고 보고 소멸시효가 지났다는 미쓰비시 측 항변을 받아들여 2022년 2월 원고 패소로 판결했다. 반면 2심은 2012년 판결 이후에도 국내외 논란이 계속됐고 파기환송 판결로서 권리가 확정적으로 인정된 것도 아니었다며 지난해 5월 1심 판결을 뒤집었다. 2018년 전원합의체 판결 선고로 비로소 사법적 구제 가능성이 확실해졌으므로 2019년 4월 소송 제기는 상당한 기간 내 권리행사에 해당한다고 판단한 것이다.

대법원은 이런 2심 판단이 정당하다고 봤다. 대법원은 원심 판단에 “소멸시효에 관한 법리 등을 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다”고 판시했다. 불법행위 성립과 국제재판관할, 청구권협정의 적용 대상 및 효력, 외국법인의 동일성 판단 기준, 위자료 액수 등에 관한 미쓰비시 측 상고이유도 모두 배척했다.

이번 판결은 강제동원 피해자들이 일본 기업을 상대로 낸 손해배상 소송에서 2018년 10월30일 전원합의체 판결 선고 시까지 권리행사 장애사유가 있었다고 판단한 2023년 12월21일 대법원 판결 등 기존 선례에 따른 것이다.

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