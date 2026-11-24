원주시청 공무원노동조합 전날 원주시 투자상담실에서 시 집행부와 2026년 단체교섭 상견례를 실시했다고 24일 밝혔다.

2026년 단체교섭은 2018년, 2020년, 2022에 이은 네 번째 교섭이다. 그간 건강검진 지원 확대, 특별휴가 확대, 장기재직 휴가 확대 등 조합원 복리 증진에 대한 성과를 거뒀다.

원주시 공무원 노조가 2026년 단체교섭 상견례를 실시했다. 원주시청 노조 제공

이번 단체교섭에는 새내기도약휴가 신설, 당직 대체휴무 사용기간 연장, 공무원 보호를 위한 인공지능(AI) 기술 도입 등을 중점적으로 협의했다.

시 노조와 원주시는 상견례 이전 이미 한 차례 실무교섭을 벌여 서로간 입장을 조율했다. 큰 이견이 없는 만큼 한차례 더 실무교섭을 진행하고 최종 단체협약을 맺을 예정이다.

구자열 원주시장은 “노동조합의 합리적인 요구는 수용해야한다는 것이 기본적인 생각”이라며 “원주시 노사가 단체교섭 과정에 있어서 모범이 되는 모델이었으면 좋겠다”고 말했다.

문성호 노조위원장은 “노동조합을 존중하는 원주시장과 단체교섭을 진행 할 수 있어 기쁘다”며 “이번 단체교섭은 원주시를 전국에서 가장 일하고 싶은 지자체로 만들어 보겠다는 노사의 같은 지향점을 확인하는 의미있는 자리였다”고 화답했다.

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