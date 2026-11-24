“이주노동자와 따뜻한 겨울옷 나눠요.”

경기 고양시가 지역내 이주노동자들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 적극 나서며 눈길을 모으고 있다.

시는 지난 21일 시청 백석별관 1층에서 이주노동자들을 위해 ‘겨울옷 나눔 행사’를 개최했다.

지난 21일 고양시청 백석별관에서 열린 ‘이주노동자를 위한 겨울옷 나눔행사’ 참석자 단체사진. 고양시 제공

일자리정책과가 주최하고 고양시노동권익센터가 주관한 이번 행사에는 이주노동자 300여명이 방문해 방한용 의류와 겨울철 생활용품을 지원받았다. 특히 각국 출신 자원봉사자 50여명이 참여해 의류 정리, 안내, 통역을 맡으며 원활한 행사 운영을 도우면서 나눔의 의미를 되새겼다.



행사에 참여한 한 이주노동자는 “갑작스럽게 추워진 날씨에 겨울옷 준비가 걱정이었는데 많은 분들이 따뜻하게 맞아주고 필요한 옷을 챙겨줘 큰 힘이 됐다”며 감사의 뜻을 전했다.

시 관계자는 “추운 겨울을 앞두고 지역 산업 현장에서 땀 흘리는 이주노동자들에게 작은 온기를 전할 수 있어 뜻깊다”며 “각국에서 모인 자원봉사자들의 헌신 덕분에 더욱 따뜻한 나눔의 장이 됐다”고 말했다. 이어 “앞으로도 이주노동자들이 지역사회의 일원으로서 안정적으로 생활할 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지