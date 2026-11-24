러시아 군용기 여러 대가 24일 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도에 근접하면서 울릉군 지역에 한때 경계경보가 내려지는 등 한바탕 소동이 일었다

우리 군은 공군 전투기를 투입해 대응했으며, 러시아 군용기의 영공 침범은 없었던 것으로 확인됐다.

울릉도 삼선암의 모습. 연합뉴스

합동참모본부(합참)는 "오늘 오전 러시아 군용기 수 대가 동해 KADIZ에 진입 후 울릉도에 근접하여 경계경보를 발령했으며, 우리 군의 군사적 조치 단계에서 이탈했다"며 "영공침범은 없었다"고 밝혔다.

합참은 "군은 러시아 군용기가 KADIZ에 진입하기 이전부터 탐지했으며, 공군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술조치를 했다"고 밝혔다.

출격한 우리 전투기는 F-15K 등이라고 군 관계자는 밝혔다.

군 관계자는 "(러시아 군용기가) 거의 영공에 근접한 비행을 했는데 우리 군의 군사 조치로 동해쪽으로 이탈했다"고 전했다.

이에 따라 행정안전부는 울릉군 지역에서 수신되는 위급 재난 문자를 보내 울릉지역 주민들이 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸다.

당초 행정안전부는 '러시아 항공기가 영공을 침범해 울릉군 지역에 경계경보를 내렸다'는 내용의 위급재난문자를 보냈다.

행안부 관계자는 "러시아 항공기의 침범으로 울릉도 지역에 경계경보를 발령해달라는 군의 요청을 받고 경계경보를 발령했고 이후 러시아 항공기들이 우리 지역을 이탈해 경계경보를 해제해달라는 요청을 받아 해제한 상황"이라고 설명했다.

이후 경북도는 해당 비행체가 위험지역을 벗어나자 경보를 해제했다. 군에 따르면 경계경보는 이날 오전 7시 52분쯤 발령돼 오전 7시 55분쯤 해제됐다.

다만 이 과정에서 경북도가 경보해제 문자에 '북한 항공기 추정 비행체'가 위험범위를 이탈했다고 잘못 표현함으로써 혼선이 빚어졌던 것으로 알려졌다.

방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별해 대응하기 위해 설정하는 임의의 선으로, 개별 국가의 주권 사항인 영공과는 다른 개념이다.

다른 나라 방공식별구역 안에 진입하는 군용 항공기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 국제적 관행이다.

하지만 러시아는 한국이 설정한 KADIZ가 국제법적 근거가 없다며 이에 대한 한국의 통제권을 인정하지 않고 있다.

러시아 군용기의 이번 KADIZ 진입으로 경계경보가 발령된 것은 이례적이다.

러시아 군용기의 울릉도 접근으로 24일 이른 아침 경계경보가 발령되면서 울릉지역 주민들이 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

경북도가 경보 해제 재난문자에 훈련용 문구인 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현을 잘못 사용하면서 주민들의 혼란을 키웠다.

울릉읍 저동리에 사는 강모씨는 "경계경보가 재난문자로 왔다가 금방 해제돼서 실제 대피하지는 않았다"며 "나는 사이렌을 듣지 못했고 다른 사람은 들었다고 한다"고 전했다.

북면에 사는 박모씨는 "사이렌 소리를 듣지는 못했는데 경보 발령 문자에 이어 해제 문자가 금방 와서 주변에 실제로 대피한 사람은 없다"고 설명했다.

남한권 울릉군수는 "현재 육지에 나와 있지만 부군수와 관계 공무원을 통해 상황을 실시간으로 보고받고 있다"며 "실제 어떤 상황인지 예의주시하고 있다"고 말했다.

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