러시아 군용기 여러 대가 24일 오전 동해 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도에 근접하면서 울릉군 지역에 한때 경계경보가 발령됐다.

우리 군은 공군 전투기를 투입해 대응했으며, 영공 침범은 없었던 것으로 확인됐다.

울릉도 저동항 남방파제. 동해해경 제공

합동참모본부(합참)는 “러시아 군용기 수 대가 동해 KADIZ에 진입한 뒤 울릉도에 근접해 경계경보를 발령했으며, 우리 군의 군사적 조치 단계에서 이탈했다”며 “영공침범은 없었다”고 밝혔다.

합참은 러시아 군용기가 KADIZ에 진입하기 이전부터 탐지했으며, 공군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술조치를 했다고 설명했다.

출격한 전투기는 F-15K 등으로 전해졌다.

군 관계자는 “(러시아 군용기가) 거의 영공에 근접한 비행을 했는데 우리 군의 군사 조치로 동해쪽으로 이탈했다”고 말했다.

이에 따라 행정안전부는 울릉군 지역에 위급재난문자를 보내 주민들에게 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸다.

당초 문자에는 ‘러시아 항공기가 영공을 침범해 울릉군 지역에 경계경보를 내렸다’는 내용이 담겼다.

행안부 관계자는 “군으로부터 경계경보 발령 요청을 받아 발령했고, 이후 러시아 항공기들이 우리 지역을 이탈했다며 해제를 요청해 와 해제했다”고 설명했다.

군에 따르면 경계경보는 이날 오전 7시 52분 발령돼 7시 55분 해제됐다.

다만 경북도가 경보 해제 문자에 ‘북한 항공기 추정 비행체’가 위험범위를 이탈했다고 잘못 표현하면서 혼선이 빚어진 것으로 알려졌다.

러시아는 한국이 설정한 KADIZ가 국제법적 근거가 없다며 한국의 통제권을 인정하지 않고 있다.

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