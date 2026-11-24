한국 여자 평영의 차세대 주자로 떠오른 박시은(19·강원특별자치도체육회)이 스포츠마케팅사 올댓스포츠에 합류했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국신기록과 함께 은메달을 획득하며 국제 경쟁력을 입증한 박시은은 황선우, 김우민 등 한국 수영을 대표하는 선수들과 같은 매니지먼트사에서 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 준비하게 됐다.

한국 여자 평영의 차세대 주자로 떠오른 박시은 선수. 올댓스포츠 제공

올댓스포츠는 24일 수영 국가대표 박시은과 매니지먼트 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약으로 박시은은 훈련과 경기력 향상에 집중하면서 체계적인 선수 관리와 지원을 받게 됐다.

박시은은 지난 9월 열린 아이치·나고야 아시안게임 여자 평영 200m 결승에서 2분22초69를 기록해 은메달을 차지했다. 종전 한국기록을 0.52초 단축한 한국신기록이었다. 금메달을 획득한 일본의 가토 고토미(2분22초57)와 격차도 불과 0.12초에 그쳤다. 생애 첫 아시안게임에서 정상급 선수들과 어깨를 나란히 하며 한국 여자 평영의 새로운 경쟁자로 자리매김했다. 여자 혼계영 400m에서도 평영 영자로 출전해 동메달을 보태며 멀티 메달을 달성했다.

성장세는 국제무대에서 꾸준히 확인됐다. 2007년생인 박시은은 평영 50m부터 200m까지 폭넓은 종목 경쟁력을 갖췄다. 2024년 10월 인천 경영 월드컵에서는 여자 평영 50m와 200m 쇼트코스(25m) 한국기록을 새로 썼고, 같은 해 12월 부다페스트 쇼트코스 세계수영선수권대회에서는 평영 100m 한국신기록까지 작성했다.

50m 정규 규격 수영장인 롱코스에서도 가능성을 키웠다. 지난해 싱가포르 세계수영선수권대회 여자 평영 200m에서 준결승에 오르며 성인 세계선수들과 경쟁할 수 있는 잠재력을 보여줬다. 쇼트코스에서 쌓은 기록 경쟁력을 국제대회 롱코스로 확장하고 있다는 점에서 향후 성장 가능성도 주목된다.

박시은은 “올댓스포츠의 든든한 지원을 받게 돼 큰 힘이 된다”며 “더욱 자신감 있고 당당한 모습으로 수영에 전념할 수 있을 것 같아 기쁘다. 다가올 LA 올림픽까지 열심히 준비해 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 말했다.

구동회 올댓스포츠 대표는 “한국 여자 평영의 기둥으로 성장한 박시은은 한국 수영의 새로운 희망으로 기대를 모으고 있다”며 “LA 올림픽에서 자신의 기량을 충분히 발휘할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

올댓스포츠에는 피겨스케이팅의 김연아를 비롯해 수영의 황선우·김우민·김영범·지유찬·김서영 등이 소속돼 있다. 골프의 임성재·이태훈·장유빈·신상훈·최찬, 체조의 여서정, 스포츠클라이밍의 김자인·서채현·이도현과 동계 종목 선수인 스노보드 최가온, 프리스키 이승훈, 스켈레톤 정승기, 피겨스케이팅 김채연 등도 함께하고 있다.

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