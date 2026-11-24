제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 아무 성과 없이 결렬되자 도널드 트럼프 미국 대통령이 기쁨을 감추지 못하는 표정이다. ‘기후 변화’란 개념 자체를 인정하지 않는 트럼프는 두 번째 임기 개시와 동시에 미국의 파리 기후변화협약 탈퇴를 선언했다. 미 행정부는 이번 COP31에 정부 대표단조차 보내지 않았다.

트럼프는 23일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 ‘극단적 기후 과학은 완전히 망했다(BITES THE DUST)!’라는 제목의 글을 올렸다. 트럼프는 “기후 변화 운동가들은 극단적인 기후 과학의 가정을 늘 ‘확립된 과학’(settled science)이라고 표현해 왔다”며 “기후 변화에 기반한 파멸과 파괴의 시나리오가 그들의 관점을 지배했다”고 지적했다. 이어 “하지만 이제 그들의 기후 과학 주장은 유엔 ‘기후 변화에 관한 정부 간 협의체’(IPCC)에 의해 반박되고 철회되었으며 삭제되었다”고 덧붙였다.

COP31이 열린 튀르키예 안탈리아 엑스포센터 내부에서 회의 관계자와 첨석자들이 바삐 이동하고 있다. 약 2주일 동안 진행된 COP31은 공동 합의문 채택 등 아무런 성과도 내지 못하고 22일(현지시간) 결렬됐다. AFP 연합뉴스

여기서 ‘IPCC가 극단적인 기후 과학 주장을 철회했다’는 표현은 오해의 소지가 있다. 앞서 IPCC는 차기 보고서에서 21세기 말 화석연료 사용이 폭증하는 최악의 배출 시나리오를 제외하기로 결정했다. 전 세계적인 재생 에너지 보급 확대 등 최신 동향과 정보를 반영해 시나리오를 업데이트하는 차원이다. 그러자 트럼프처럼 기후 변화에 회의적인 인사들은 이를 ‘IPCC 스스로 극단적 주장을 철회한 것’으로 간주했다. 기후 변화에 관한 기존의 예측은 완전히 틀렸다는 것이다.

“더 이상 (기후 변화에 관한) 파국적 예측은 없다”고 단언한 트럼프는 그가 ‘극단적 기후 과학’이라고 부르는 것을 향해 “사라져라(GONE)!”라고 세 차례나 외쳤다.

트럼프는 지난 2025년 1월20일 대통령으로서 두 번째 임기를 시작하며 가장 먼저 미국의 파리 기후변화협정 탈퇴 문서에 서명했다. 반기문 유엔 사무총장 시절인 2015년 체결된 파리 협정은 세계 각국이 탄소 배출 감축을 통해 지구 표면 평균온도 상승 폭을 산업화 전 대비 2도 이내, 가급적 1.5도 이하로 제한키로 한 것이 핵심이다. 반 전 총장 임기(2007년 1월1일∼2016년 12월31일) 중 최고의 업적으로 꼽힌다.

파리 협정 당사국이 아닌 만큼 미국은 최근 튀르키예 안탈리아에서 열린 COP31에 정부 대표단을 파견하지 않았다. 미국 등 세계 주요국 정상들의 무관심 속에 COP31은 결국 공동 합의문도 채택하지 못하고 마무리됐다. 2009년 이후 COP 회의가 합의문 채택에 실패한 것은 올해가 처음이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 수도 워싱턴의 법무부 청사를 찾아 사형 제도 등을 주제로 연설하고 있다. 전날 COP31의 결렬 소식에 자극을 받은 듯 트럼프는 이날 SNS에 ‘극단적인 기후 과학은 완전히 망했다’라는 글을 올렸다. AFP 연합뉴스

이를 두고 대표적 산유국인 사우디아라비아가 화석연료 의존도를 줄이는 내용이 합의문에 들어가는 것을 반대했기 때문이라는 이른바 ‘산유국 책임론’이 불거졌다. 일각에선 유럽연합(EU) 회원국 등 상대적으로 부유한 나라들의 경직된 태도를 문제 삼았다. EU는 화석연료 관련 문구가 합의문에 분명히 담기지 않았다는 이유로 합의문 채택 자체를 거부했다.

EU를 비롯한 선진국들의 속내는 결국 ‘돈’이라는 것이 대체적 시각이다. “개발도상국들의 기후 변화 대응을 돕기 위해 선진국들의 자금 제공을 늘려야 한다”는 목소리가 커지자 재정 지원 확대에 관한 약속을 회피할 목적으로 일부러 합의문을 둘러싼 협상에 소극적 태도로 임했다는 것이다.

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