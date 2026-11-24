더불어민주당 정성호 의원이 전날 신천지 집단 당원가입 의혹 문제 등으로 빚어진 당 지도부의 충돌에 “우리 최고위원들이 부끄러움을 모르는 것 같다”고 24일 비판했다.

더불어민주당 최민희 최고위원(사진 뒷줄)이 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 이석하고 있다. 뉴스1

정 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 “국민들이 보는 앞에서 그게 말이 되느냐”며 이처럼 말했다. 그의 지도부 비판은 ‘어제 최고위에서 친명계와 친청계가 신천지 논란으로 또 충돌했는데, 당내갈등을 어떻게 풀어야 한다고 보느냐’는 진행자 질문에 답하는 과정에서 나왔다.

조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택하며 잠시나마 단일 대오를 형성하나 싶었던 민주당 지도부가 지난 23일 최고위원회의에서 신천지 집단 당원가입 의혹 문제를 두고 충돌했다. 온라인으로 생중계되는 회의에서 최고위원간의 갈등이 그대로 노출돼 리더십의 난맥상까지 드러냈다.

박선원 최고위원은 과거 신천지 교인 명부 10만5440명을 민주당 당원 명단과 대조해 1만4388명이 일치했다며, 전체 신도를 30만명으로 추산하면 당에 가입한 교인이 4만3000명에 이를 수 있다고 주장했다. 이들이 당내 선거와 의사 결정에 영향을 미쳤을 수 있다는 뜻이다. 조사 과정에서 개인정보 유출이나 법령 위반은 없었다고 강조하면서, 조사 결과를 비판하는 ‘친청(친정청래)계’ 인사들을 향해 반민특위 활동을 방해하는 것과 같다고 비판했다.

‘친청계’ 한민수 최고위원은 신천지를 옹호한 적 없다며 반발했다. 한 최고위원은 박 최고위원이 지난 10월 비공개를 요청하며 구두 보고한 조사 결과를 자신을 비롯한 누구도 공개적으로 언급하지 않았다고 반박했다. 회의 후에는 페이스북에서 박 최고위원의 발언을 문제 삼으며 윤리심판원에 징계를 촉구했고, 이성윤 최고위원도 윤리감찰단의 조사를 요구했다. 최민희 최고위원은 설전 도중 최고위원회의에서 먼저 이석하는 모습까지 보여 취임 100일을 하루 앞둔 김민석 대표는 난처한 표정을 감추지 못했다.

더불어민주당 김민석 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스

이에 정 의원은 라디오에서 “한 사람만 양보해도 누가 어떻게 잘못하면 ‘그러지 맙시다’라고 넘어가야지, 똑같이 싸우고 있지 않나”라며 “그냥 동네 애들 막싸움하고 있는 것”이라고 지적했다. 그러면서 “당대표가 나서 적극적으로 대화하고 설득하고 양보하는 분위기를 만들어야하지 않겠나”라고 덧붙였다.

계속해서 ‘김민석 대표가 당을 이끌고 나가려면 무엇부터 해야 할까’라는 진행자의 질문에는 “정청래 전 대표와 앙금을 풀어야 한다”며, “정청래 대표가 빨리 만나서 손 내밀고 그걸 화끈하게 풀어야 한다”고 답했다. 그리고는 “그게 둘이 사는 길”이라며 “이걸 풀어내지 못하면 김민석 대표도 미래가 없고 정청래 전 대표도 미래가 없다고 생각한다”고 말했다.

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