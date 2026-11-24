‘철판이 이토록 부드러운 곡선을 이룰 수 있을까?’

제네시스의 최상위 스포츠유틸리티차량(SUV)인 GV90(스윙도어) 6인승을 마주한 순간 “합격”이라는 마음의 소리가 울렸다. 우리 전통의 달항아리를 닮은 부드러운 곡선과 웅장한 차체가 조화를 이룬 외모가 그만큼 아름다워서였다.

제네시스 GV90(스윙도어). 이현미 기자

다만 차량 가격이 약 1억9000만원이라는 점에서 첫인상 점수를 살짝 하향 조정하긴 했다. 사람이든 물건이든 자신의 현실과 맞닿아 있다는 느낌이 들 때 가장 매혹적이기 때문이다.

그러나 현대자동차의 고급 브랜드인 제네시스가 내부에서 귀한 ‘옥동자’ 대우를 받고 있는 가운데 그 중에서도 금지옥엽이 탄생한 만큼 스며나오는 설렘을 감출 수가 없었다.

최근 시승 차량으로 건네 받은 GV90에 다가가 문 손잡이를 살짝 당기자 차량 문이 부드럽게 열렸다. 운전석에 앉아 브레이크 페달을 밟으니 다시 저절로 닫혔다. 차량 시동이 저절로 켜지며 알아서 출발 준비를 마쳤다.

‘세상에 시동 버튼이 없는 차량이라니.’

이후 마치 환영 인사라도 건네듯 실내 곳곳에서 작은 움직임이 이어졌다. 운전대 뒤쪽에 세워져 있던 변속 레버가 손이 닿기 편한 각도로 이동하고, 운전석과 조수석 사이에 자리 잡은 수정구슬 모양의 조작 장치도 180도 회전하며 모습을 드러냈다. 대시보드에 자리 잡은 뱅앤올룹슨 스피커도 조용히 덮개를 열고 모습을 드러냈다. 방 한구석에 숨어 있다가 집에 돌아온 집사에게 고개를 빼꼼히 내미는 고양이를 연상케했다.

실내도 세련미의 정점을 찍은 고급 라운지와 같았다. 최첨단 기술의 시대에 차량은 단순히 ‘여기’에서 ‘저기’로 가기 위한 이동 수단이 아니라, 그 과정에서 편안함이든, 운전의 재미든 특별한 경험을 선사하는 공간이 됐음을 실감케 했다. 향후 자율주행 기능이 상용화 되면 정말 라운지 그 자체가 될 수 있는 차량이었다.

GV90 3열의 모습. 이현미 기자

GV90은 예상대로 물 위를 떠가듯 부드럽게 도로 위를 달렸다. 과속방지턱을 넘을 때도 충격을 흡수해 차체가 크게 출렁이지 않았다.

정숙성도 인상적이었다. 시속 100㎞로 달릴 때 실내 소음이 57데시벨(㏈)에 불과하다고 하는데, 실제로도 바깥세상과 단절된 듯 고요했다. 제네시스는 “모든 창문에 두꺼운 이중접합 유리를 적용하고, 차체의 빈틈은 방음재로 촘촘히 메워 외부 소음이 실내로 들어오는 것을 최소화했다”고 설명했다.

그렇다고 덩치만 큰 얌전한 차는 아니었다. 가속 페달을 깊게 밟자 육중한 차체가 언제 그랬냐는 듯 거침없이 나아갔다. 굽은 길에서도 민첩하게 움직이며 5m가 넘는 차체 크기를 잠시 잊게 했다. GV90의 차체 길이와 너비, 높이는 각각 5285㎜, 2030㎜, 1825㎜로, 대표적인 패밀리카인 기아 ‘카니발’ 보다 살짝 더 컸다.

차량인 만큼 기계적 부분에 대한 설명을 보태자면 GV90은 앞뒤에 장착된 두 개의 전기모터가 최고출력 490㎾, 최대토크 800Nm의 힘을 낸다. 123.5㎾h의 대용량 배터리를 탑재해 한 번 충전으로 최대 500㎞를 달릴 수 있다. 350㎾급 초급속 충전기를 이용하면 22분 만에 배터리 잔량이 10%에서 80%까지 채워진다. 덩치에 걸맞게 힘도, 체력도 넉넉하게 갖춘 셈이다.

그러나 개인적으로 이런 차량의 진가는 기계적 성능 보다는 탑승자가 누리는 품격에 있다고 본다. 자동차 담당을 하면서 2억∼3억원대 SUV 차량을 여러 차례 시승할 기회가 있었는데, 탑승자를 환대하는 느낌과 각종 편의 기능이 주는 세심한 배려, 실내 공간의 고급스러움에 있어선 GV90을 최고로 꼽을만 했다.

차량 탑승 시 자동으로 올라오는 대시보드 위 뱅앤올룹슨 스피커. 이현미 기자

6시간의 시승을 마치고 정차 상황에서 영상을 시청할 때는 동승자와 함께 누가 먼저랄 것도 없이 “우와”를 외쳤다.

영상 시청 모드 버튼을 누르자 대시보드 위로 대형 화면이 솟아오르며 앞좌석 디스플레이가 한층 커졌다. 마침 밤이 돼 어두워진 실내에서 넷플릭스를 누르고 최근 드라마를 재생하자 암반 속 청정수와 같은 맑고 청아한 음질이 공간을 가득 채웠다.

정차 시 확대되는 GV90 디스플레이. 이현미 기자

“뭐야, 자동차 안이야, 영화관이야?”

차량 곳곳에 설치된 25개의 뱅앤올룹슨 스피커와 24.6인치로 확장되는 대형 디스플레이의 힘이었다.

이 정도면 가격 때문에 첫인상 평가에서 살짝 깎았던 점수를 후하게 올려줄 만했다.

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